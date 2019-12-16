Анна Седокова пожертвовала подарками ради важного дела

16 декабря российской певице Анне Седоковой исполнилось 37 лет. В честь праздника он попросила россиян об услуге.

Исполнительница публично отказалась от цветов и подарков. Она предпочла вместо этого сделать благое дело.

Артистка рассказала о благотворительных фондах - "Дом для мамы" и "Старость в радость", а также приюте "Супер собака" Туда каждый желающий может перевести средства для помощи попавшим в беду мамам, пенсионерам и животным.

Также стало известно, что в день рождения Седоковой стартует ее сайт "Я помогу", который прошел ребрендинг. По словам Анны, на данной площадке все желающие смогут либо получить, либо оказать помощь другим как какими-либо услугами, так и материальными вещами.

Об этом исполнительница рассказала в Сторис в своем Инстаграм-аккаунте. Еще звезда опубликовала пост в ленте, в котором от всей души поблагодарила всех за теплые слова и пожелания.

"Тут мог бы быть длинный текст о счастье и возрасте. Об осознании и пути, но я просто хочу сказать спасибо за возможность быть услышанной, менять судьбы, украшать жизни, любить и быть любимой. Спасибо! Я вас крепко крепко обнимаю", – написала счастливая именинница.