Беременная Анастасия Костенко попала в больницу

Не успела Анастасия Костенко вернуться в Россию после отдыха за границей, как была госпитализирована. У модели обнаружились проблемы с вынашиванием второго ребенка.

Еще несколько дней назад Анастасия Костенко с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, и дочкой Миланой наслаждалась ярким солнцем и ласковым бризом в Эмиратах, а по возвращении в Россию попала в больницу. Об этом рассказала сама модель на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм".

Она опубликовала ряд фотографий, на которых запечатлена в длинном светлом платье на лестнице, удивительно похожей на ту, что находится в особняке скандально известной балерины Анастасии Волочковой. Оказывается, модель чувствовала недомогание еще во время отдыха, но тогда не предала этому значения.

"Меня оставили до 25 в госпитале. Не буду вдаваться в подробности по какой причине, ведь главное, что сейчас все хорошо. Ну как сказать, учусь справляться с Милашкой, не таская на руках. На помощь мне приехала мамочка (свекровь), спасибо ей огромное🙏🏻. Нянчатся на пару с Димкой (не любит он некоторые моменты перекладывать на помощников😅🤷🏽‍♀️)", – рассказала Анастасия Костенко.

Впрочем, уже сегодня, 26 ноября, модель уже дома. По всей видимости, побывав в клинике, Анастасия Костенко сделала определенные выводы, которыми поделилась с подписчиками. "Беременность – не время, когда можно проявлять героизм (оставьте это на роды) и неоправданно рисковать тоже не имеет смысла, а тем более, некоторые трудности могут появляться БЕССИМПТОМНО. Планируя погодок нужно заранее предусмотреть любые внештатные ситуации (хорошо, что с этим у нас не было проблем). Хорошо, что Милашка в том возрасте, когда можно спускаться по ступеням за ручку и она может ходить самостоятельно (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказалась модель.

В заключение Анастасия Костенко обратилась к мужу, футболисту Дмитрию Тарасову: "Спасибо, любимый, что всегда был рядом!❤️ (Не удивляйтесь, ведь большинство мужчин любят переживать наедине, это факт). Если бы не ты – я бы с ума сошла.😢❤️".