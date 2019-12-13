Сергей Лазарев растопил сердца россиян снимком с сыном

Накануне исполнитель рассказал, как они с наследником проводят досуг. Оказалось, что мальчик весь день мотался с отцом по работе. Он съездил с родителем на встречи, саундчеки и концерты. Потом они отправились в барбершоп, чтобы подстричься, после чего решили перекусить.
Лазарев, судя по всему, захотел запечатлеть этот день в памяти, поэтому сделал фото с улыбающимся малышом. Снимок артист опубликовал на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм".
По словам Сергея, Никита очень доволен. Ему нравится та среда, в которой обитает его звездный родитель.
"Абсолютно взрослый и самостоятельный! Как же быстро растут дети..." – недоумевал музыкант.
Лазарев отметил, что совсем скоро им составит компанию и младшая сестренка Никиты – Аня. Надо лишь немного подождать, пока она подрастет и заговорит.
"И держитесь все! Будут совместные вылазки и поездки!" – предупредил певец.
У фолловеров семейный снимок вызвал исключительно умиление. Все наперебой стали писать, какой у Лазарева милый сын. Также многие отметили поразительное сходство между ними. "Никита все больше на вас становится похож", "Весь в отца!" – высказывались поклонники.
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