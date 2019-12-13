Сергей Лазарев растопил сердца россиян снимком с сыном

Известный российский певец Сергей Лазарев до сих пор холост. В его личной жизни тишь да гладь. Оно и неудивительно, ведь все свободное время он посвящает воспитанию своих двух чудесных деток – сына Никиты и дочки Ани.

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