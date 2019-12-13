"Поехала кукушечка": Бабкиной крепко досталось за пластику

Лена Миро посвятила новый пост Надежде Бабкиной. Блогер уличила 69-летнюю звезду в чрезмерном увлечении пластикой.

Недавно Надежда Бабкина предстала перед публикой в новом образе. Звезда сменила прическу и примерила яркий наряд. Многие поклонники отметили, что эстрадная певица стала выглядеть моложе своего возраста.

С ними не согласилась популярный блогер. Лена Миро уверена, что исполнительница преобразилась благодаря пластическим операциям и броскому макияжу. Она также считает, что звезда часто использует фотошоп.

"Надежде Бабкиной – 69 лет, и, по-моему, у нее на почве пластики окончательно поехала кукушечка. К тому же бабка, скорее всего, болеет фотошопом головного мозга. Нет, ну а как еще объяснить появившуюся в ее "Инстаграме" фотографию?" – написала блогер.

По словам Лены Миро, эстрадная певица страдает от комплексов. Надежда Бабкина пытается скрыть свой возраст, потому что так и не научилась принимать себя. Блогер добавила, что настоящую любовь к себе и своему телу можно "найти только внутри".

"Очевидная пластика и фотошоп – это явное признание в том, что ты бежишь от своего возраста. И не просто бежишь, а бежишь в страхе. Это удел людей недалеких и так и не научившихся себя любить", – сделала заявление Лена Миро.