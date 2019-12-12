Полиция взялась за сына Плющенко и Рудковской

Звездная чета подавала в правоохранительные органы заявление о вымогательстве у них двух миллионов рублей через соцсети. Злоумышленники угрожали расправиться с их сыном Сашей.
Стражи порядка приняли меры. "Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", – цитирует адвоката Яны Рудковской и ее супруга Александра Карабанова ТАСС.
Как рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, сейчас полиция ищет подозреваемого в преступлении, затравившего звездную семью и их сына. В полиции отметили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, "направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого".
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