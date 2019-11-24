Плющенко променял Рудковскую на телку

Яна Рудковская удивилась, узнав о приобретении фигуриста. "Женя, ты купил корову?" – поинтересовалась она у мужа. "Сюрприз!" – ответил Евгений Плющенко.
Также в ролике можно увидеть спортсмена, который колет дрова. В какой-то момент к нему подскакивает жена. "Ты помнишь, я тебе говорила про бал? Так вот, это сегодня", – стала приставать к Евгению Плющенко Рудковская.
Фигурист пришел от ее назойливости в бешенство. "Не трогайте меня больше. Я это сделаю, и все", – с раздражением заявил он. Разозлилась и продюсер. "Я зачем вообще ехала сюда?" — сказала Яна Рудковская, видимо, намекая, что супруг уехал раньше времени со светской вечеринки.
Также известно, что продюсер вышла "на тропу войны" с бывшей супругой футболиста Александра Кержакова Миланой Тюльпановой. В ролике она настаивала, чтобы спортсмен видел своего сына Артемия не реже трех раз в неделю. Тюльпанову такой поворот не устроил. "Если Саше будут чиниться препятствия, то я это дело не оставлю!" – отреагировала на недовольство Миланы жена Евгения Плющенко.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, будто Евгений Плющенко уже два года изменяет жене и даже живет на две семьи. По слухам, любовница фигуриста – модель из Санкт-Петербурга. Говорят, когда Яна Рудковская узнала о неверности мужа, заставила его обвенчаться, чтобы сохранить брак.
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