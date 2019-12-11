Рудковская опозорилась из-за сестры Билана

Оказалось, что сестра Димы Билана и светская львица имеют похожие вкусы в одежде. Анна будто бы нарочно решила скопировать образ Яны Рудковской, которая блистала в наряде от бренда Giambattista Valli в конце октября.
Если продюсер отдала предпочтение ярко-красному платью, в то время как сестра Билана предстала на новогоднем огоньке в розовом. Возможно, молодая особа просто пытается подражать стилю успешной знаменитости. Как бы там ни было, но для звезд, как правило, выходить в свет в одинаковых нарядах – настоящий позор.
Отметим, что платье, которое выбрали Анна и Яна Рудковская, обошлось им всего в 26 тысяч рублей. Судя по всему, наряд оказался очень популярен среди представительниц прекрасного пола, ведь он уже полностью распродан.
Примечательно, что в Сети внешний вид Яны Рудковской пришелся по вкусу далеко не всем россиянам. Как обычно, нашлись хейтеры, которых хлебом не корми – дай раскритиковать жену фигуриста Евгения Плющенко. "Ноги – палки", "Вид ужасный, как всегда все неуклюже. Уже пора в такие годы научиться позировать", "Яна, это платье не совсем вам подходит: слишком много пышности по переду. Шлейф должен быть пышнее чем перед юбки платья. Какой-то дисбаланс. Уж извините!", - высказались фолловеры.
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