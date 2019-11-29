"Вырежем всю семью": сумасшедшую повязали при попытке облить кислотой Плющенко

"Несмотря на то, что у нас есть три огромных собаки, которые охраняют территорию, и повсюду установлены камеры, мы усилили охрану дома и личную охрану, – рассказала Рудковская в эфире реалити "ЯнаСупер", которое выходит на телеканале "Супер". – Я убеждена, что эти угрозы пишут абсолютно больные люди, поэтому никогда не знаешь, что от них ожидать".
Евгений Плющенко признался, что в свое время тоже получал всевозможные угрозы. "В мою сторону угрозы были, и неоднократно, я уже через это проходил. Был случай, когда звонили две женщины и угрожали, что узнают мой адрес, обольют кислотой, порежут, вырежут всю семью. Они приехали к моей квартире и находились уже около двери, высматривали меня. Но вмешались органы, и спасибо им за это, что они помогли, – рассказал Плющенко. – Сейчас речь идет о моем сыне, о ребенке. Я попросил усилить безопасность моей академии, поставил своих ребят. Обезопаситься – это важно".
В последний месяц к звездной паре приковано особо пристальное внимание из-за эфира реалити. Возможно, именно проект "ЯнаСупер", в котором повседневная жизнь Плющенко, Рудковской и их сына показана во всех подробностях, спровоцировал новую волну угроз в адрес семьи.
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