Полиция взялась за сына Плющенко и Рудковской

Звездная чета подавала в правоохранительные органы заявление о вымогательстве у них двух миллионов рублей через соцсети. Злоумышленники угрожали расправиться с их сыном Сашей.
Стражи порядка приняли меры. "Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", – цитирует адвоката Яны Рудковской и ее супруга Александра Карабанова ТАСС.
Как рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, сейчас полиция ищет подозреваемого в преступлении, затравившего звездную семью и их сына. В полиции отметили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, "направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого".
Как писали "Дни.ру", пока Яна Рудковская и Евгений Плющенко решили принять дополнительные меры безопасности. "Несмотря на то, что у нас есть три огромных собаки, которые охраняют территорию, и повсюду установлены камеры, мы усилили охрану дома и личную охрану", – рассказала продюсер в эфире реалити "ЯнаСупер", которое выходит на телеканале "Супер". Яна Рудковская убеждена, что эти угрозы пишут "абсолютно больные люди", поэтому звездная пара не знает, что от них можно ожидать.
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