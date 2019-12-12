"Вообще не хочет выступать": близкий человек назвал Ротару сумасшедшей

Говорят, София Ротару выступает, чтобы обеспечить свою многочисленную родню. Якобы артистка и вовсе не хочет выходить на сцену, но ее уговаривают.

Недавно София Ротару выступила на фестивале "Песня года". Ее возвращение в Россию стало скандальным. Дело в том, что артистка весь прошлый год не пела в нашей стране, якобы ссылаясь на тяжелую политическую ситуацию на родной Украине. Однако теперь певица снова радует россиян своим творчеством. Возвращение Софии Ротару общественность восприняла неоднозначно: пока одни ликовали, другие буквально плевались: дескать, артистка за счет россиян решила поправить свое пошатнувшееся финансовое положение.

Концертный директор в Софии Ротару в России Сергей Лавров признался, что в шоке из-за этой ситуации. "Артистка никуда не уходила и никуда не возвращалась. В прошлом году на Украине было введено военное положение, мужчины с территории страны не выпускались. У нее два звукорежиссера – мужчины, в балете и в сопровождении – мужчины, как она поедет без них?" – задал риторический вопрос Лавров.



Несмотря на возраст, Ротару работает, чтобы содержать свою большую семью: у нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. "Она выступает раз в месяц, и не каждый, за год у нее бывает 10 выступлений. Гонорар у нее 50 тысяч евро, но отнимите от них расходы на коллектив, на запись новых песен, на костюмы. Вы видели, чтобы Ротару вышла в одном и том же костюме? Она и балету новые покупает, сумасшедшая на эту тему", – заявил близкий к артистке человек в беседе с "Собеседником".

В заключение Сергей Лавров и вовсе заявил: "Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю". Интересно, что на "Песне года" и на фестивале "Легенды Ретро FM" София Ротару выступает бесплатно, как и все другие артисты.