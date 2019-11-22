Харламова и Глюкозу сняли вместе после грязного скандала с Асмус

Шумиха вокруг Гарика Харламова и Кристины Асмус не утихает. А теперь в ситуацию вмешалось новое лицо – певица Глюкоза.

Вот уже на протяжении нескольких недель не утихает скандал вокруг новой роли Кристины Асмус. Актриса приняла участие в съемках фильма "Текст", где по сюжету ей пришлось сыграть крайне откровенную постельную сцену со своим партнером Иваном Янковским. Результат превзошел все ожидания зрителей – Кристина и Иван настолько натурально показали страсть, что разразился скандал.

В Сети комментаторы уверены, что актриса изменила мужу, комедийному актеру Гарику Харламову. Дескать, видно невооруженным глазом, какие искры летали между Асмус и Янковским. Дальнейшие объяснения самой актрисы, ее партнера, даже комментарии Гарика и внушительной группы поддержки Кристины прочих артистов не улучшили ситуации. Даже наоборот.

И вот наконец в Сети появились короткие видео, на которых Гарика Харламова сняли с певицей Глюкозой (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова). В роликах видно, с каким обожанием в глазах артист смотрит на эффектную блондинку (которая, по слухам, на грани расставания с мужем, а возможно, и уже оформила развод), а та ему кокетливо подмигивает.

Впрочем, Кристине Асмус волноваться не о чем. Речь идет о новой песни Глюкозы "Танцевач", в клипе на которую и снялся Гарик Харламов. По сюжету, швейцар Гарик с первого взгляда влюбляется в прибывшую на вечеринку Наталью. завороженный красотой певицы, Харламов буквально преследует ее. В итоге, выпив некоего красного напитка (вероятно, пунша), Гарик, сменивший пиджак швейцара на кем-то оставленный пиджак от смокинга, начинает зажигательно танцевать. К нему присоединяется Глюкоза.

Отрывок клипа Наталья Чистякова-Ионова обнародовала на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм", а полное видео можно посмотреть в Ютубе. Как к ролику отнеслась Кристина Асмус, пока неизвестно.