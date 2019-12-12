"Это чудо": народ растаял от дочери Пугачевой

Лиза позировала знаменитой маме с короной на голове. Россияне пришли в восторг от ролика, размещенного на фан-странице дочери Аллы Пугачевой в "Инстаграм". "Портрет Лизы", – говорится в подписи к видео.
В кадре появилась Лиза и спросила у певицы, какую кисточку ей подать – тонкую или толстую. Затем камеру перевели на Аллу Пугачеву, которая сидела за столом с бумагой и красками, чтобы начать писать портрет дочери. Малышка, в свою очередь, давала советы артистке и позировала.
В следующем фрагменте был показан результат работы знаменитой певицы. "Королева, во всем королева!!!", "Ну что за прелесть", "Просто ангелочек", "Лапонька", "Идиллия", "Это чудо", "Милейшая девочка, приятно смотреть", "Какие вы все молодцы", – растаяли фолловеры.
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