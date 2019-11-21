Иван Охлобыстин встал горой за униженную Кристину Асмус

Драматург опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте новый пост. Он рассказал, что наблюдает за травлей девушки в социальных сетях с печалью и раздражением.
Кинорежиссер недоумевает, почему рассерженные безнравственностью граждане в таком случае не возмущаются групповым минетом на спектакле Богомолова. Отчего же их не смущает подозрительная коммерческая близорукость прокатчиков и создателей фильма "Текст". И по какой причине эти критики принимают визжащие толпы содомитов на телевизионных, новогодних трансляциях.
"Не забывай, что у порядочных людей такая опция, как осуждение считается неприемлемой, поскольку и своих грехов достаточно", – отметил Охлобыстин.
Также он публично заявил, что все друзья Кристины будут продолжать ее любить несмотря ни на что. "И нет ничего, что могло бы эту дружбу уничтожить", – подытожил актер.
Поддержка коллеги растрогала Асмус до глубины души, сообщает Teleprogramma.pro. "Иван Иванович, дорогой мой! Всем сердцем люблю!", – ответила расчувствовавшаяся супруга Гарика Харламова.
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