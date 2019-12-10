Иван Ургант жестко проехался по Андрею Малахову

По словам ведущего, он находится в недоумении. "Вот вы аплодируете, а я стою перед дилеммой – а где теперь узнавать правду? Ну то есть чистую правду. Тем более, зная Андрея, он теперь переходит в "Экспресс-газету". А через какое-то время он заявит, что в "СтарХите" больше, чем он, зарабатывали только Ургант и Познер", – посмеялся над Малаховым Ургант.
Его соведущий Дмитрий Хрусталев отреагировал на эту новость еще более странно. Он просто начал громко аплодировать.
"Извините! Сорвался", – сказал Митя.
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