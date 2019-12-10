Почему "отправленная в секту" Анна Большова более 20 лет не разговаривает с мамой

Анна Большова дала новое интервью. Популярная актриса рассказала о секте и об отношениях с матерью.

Анна Большова родилась в семье физиков. У нее есть младшая сестра Александра. Когда Анне было немного за 20, родители развелись. К этому времени она завершила учебу в ГИТИСе и играла в театре. Позже Большова прославилась благодаря ролям в сериалах "Остановка по требованию" и "Жаркий лед", который, к слову, прошел на волне успеха ледового шоу, где актриса отметилась великолепными результатами. Не стеснялась она участвовать и в провокационных постановках "Ленкома".

К расставанию родителей Анна отнеслась с пониманием. Она приняла то, что отец влюбился в другую женщину – Анну Канаеву. Вскоре в СМИ распространились слухи о том, что якобы Большова и вся ее семья (за исключением матери) попали в секту, где практикуют оргии и заставляют адептов расставаться с имуществом. И будто главой этой секты является Канаева.

Актриса призналась, что из-за слухов карьера оказалась под угрозой. Еще ужаснее оказалось то, что эти данные распространяла ее мать.

"После развода родителей полилась грязь в газетах. И то, что правда абсолютно искажена, а источник псевдоинформации – твой родной человек, было очень болезненно", – призналась Большова в передаче "Судьба человека". Она отметила, что знает мотивы матери, "отправившей в секту" наследницу, но озвучивать их не стала: мол, у каждого свои грехи.

Уже 21 год актриса не общается с мамой. Не разговаривает с ней и младшая сестра. Никогда не видел бабушку 11-летний сын актрисы Даниил. "Я сыну про бабушку не рассказываю. Все, что нужно, он знает", – отметила Анна Большова. Зато отношения с мачехой у нее прекрасные. Артистка считает ее мудрым другом и хорошим советчиком. Они очень дружны.