Анну Седокову поздравили с четвертой беременностью

В Сети появилась видеозапись недавнего выступления артистки на новогоднем концерте одного из музыкальных каналов. На мероприятии певица появилась в сопровождении нового возлюбленного. Для выхода на сцену Анна Седокова примерила черный топ и короткую облегающую юбку.
Поклонники обратили внимание на округлившийся живот звезды. Многие предположили, что певица ждет ребенка от латвийского спортсмена. "Либо Аня хорошо поела, либо это четвертая беременность", – отметил один из пользователей в социальных сетях. Подписчики поздравили знаменитость с грядущим пополнением.
Сама Анна Седокова пока не прокомментировала эти слухи. Однако ранее она неоднократно признавалась в интервью, что не хочет останавливаться на трех детях и мечтает родить еще одного наследника, сообщает StarHit.
Напомним, артистка была дважды замужем. В 2004 году певица узаконила отношения с белорусским футболистом Валентином Белькевичем. У пары есть дочь Алина. В 2011 году Анна Седокова вступила в брак с бизнесменом Максимом Чернявским. Знаменитость родила второму супругу наследницу Монику.
С 2014 по 2016 год бывшая солистка группы "ВИА Гра" встречалась с танцором и хореографом Сергеем Гуманом. Через год певица закрутила роман предпринимателем Артемом Комаровым. У пары есть сын Гектор.
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