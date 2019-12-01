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Анну Седокову поздравили с четвертой беременностью

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Роман певицы Анны Седоковой со спортсменом Янисом Тиммой развивается стремительно. Поклонники уверены, что звезда ждет от возлюбленного ребенка.
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В Сети появилась видеозапись недавнего выступления артистки на новогоднем концерте одного из музыкальных каналов. На мероприятии певица появилась в сопровождении нового возлюбленного. Для выхода на сцену Анна Седокова примерила черный топ и короткую облегающую юбку. 

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Поклонники обратили внимание на округлившийся живот звезды. Многие предположили, что певица ждет ребенка от латвийского спортсмена. "Либо Аня хорошо поела, либо это четвертая беременность", – отметил один из пользователей в социальных сетях. Подписчики поздравили знаменитость с грядущим пополнением.

Сама Анна Седокова пока не прокомментировала эти слухи. Однако ранее она неоднократно признавалась в интервью, что не хочет останавливаться на трех детях и мечтает родить еще одного наследника, сообщает StarHit.

Напомним, артистка была дважды замужем. В 2004 году певица узаконила отношения с белорусским футболистом Валентином Белькевичем. У пары есть дочь Алина. В 2011 году Анна Седокова вступила в брак с бизнесменом Максимом Чернявским. Знаменитость родила второму супругу наследницу Монику.

С 2014 по 2016 год бывшая солистка группы "ВИА Гра" встречалась с танцором и хореографом Сергеем Гуманом. Через год певица закрутила роман предпринимателем Артемом Комаровым. У пары есть сын Гектор.

Автор: 1 декабря 2019, 22:15
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