Красавец спортсмен развелся ради Седоковой

Пиар-агент знаменитости сообщил, что спортсмен уже не в браке. "Ни Янис, ни Анна не состоят в официальных отношениях. Пара работает, любит друг друга и строит крепкие отношения. Развод Яниса произошел в Риге мирно и по обоюдному согласию", – отметил представитель Анны Седоковой.
Также стало известно, что сейчас баскетболист восстанавливает здоровье после серьезной травмы. Скоро он вернется к работе. Бывшая жена Яниса Тимма отказалась от каких-либо претензий к нему. Супруги договорились о совместном воспитании общего малолетнего сына. Анна сейчас в Лос-Анджелесе встречается с дочерью Моникой. Девочка живет с отцом. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
Отметим, что в Сети Анну Седокову осуждали за роман с женатым. Каждый выход в свет артистки и ее избранника сопровождался новостями о том, что, дескать, певица появилась на людях с чужим мужем. Теперь, судя по всему, поток упреков и колкостей в адрес звезды прекратится.
Между тем Анна Седокова ранее признавалась, что боится потерять красавца спортсмена Яниса Тимма. Артистка понимает, что отношения – это тяжкий труд, а идиллия, которая царит в их паре, не будет длиться вечно. Когда они узнают друг друга поближе, могут начаться конфликты.
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