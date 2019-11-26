Красавец спортсмен развелся ради Седоковой

Возлюбленный певицы Анны Седоковой развелся с женой. По словам представителя артистки, баскетболист Янис Тимма и его экс-супруга сумели мирно урегулировать споры.

Пиар-агент знаменитости сообщил, что спортсмен уже не в браке. "Ни Янис, ни Анна не состоят в официальных отношениях. Пара работает, любит друг друга и строит крепкие отношения. Развод Яниса произошел в Риге мирно и по обоюдному согласию", – отметил представитель Анны Седоковой.

Также стало известно, что сейчас баскетболист восстанавливает здоровье после серьезной травмы. Скоро он вернется к работе. Бывшая жена Яниса Тимма отказалась от каких-либо претензий к нему. Супруги договорились о совместном воспитании общего малолетнего сына. Анна сейчас в Лос-Анджелесе встречается с дочерью Моникой. Девочка живет с отцом. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что в Сети Анну Седокову осуждали за роман с женатым. Каждый выход в свет артистки и ее избранника сопровождался новостями о том, что, дескать, певица появилась на людях с чужим мужем. Теперь, судя по всему, поток упреков и колкостей в адрес звезды прекратится.

Между тем Анна Седокова ранее признавалась, что боится потерять красавца спортсмена Яниса Тимма. Артистка понимает, что отношения – это тяжкий труд, а идиллия, которая царит в их паре, не будет длиться вечно. Когда они узнают друг друга поближе, могут начаться конфликты.