Любимая дочь вьет веревки из Анны Седоковой

Артистка обожает своих троих детей и выполняет их желания. Она посвящает им все свое свободное время. Анна Седокова старается подарить наследникам незабываемое детство.
Певица души не чает в Монике, с которой недавно покинула Россию. Сейчас они находятся в Калифорнии. Выяснилось, что малышка мечтала прилететь на каникулы в заснеженный город, и звездная мать подарила ей эту возможность.
По словам исполнительницы, калифорнийская жизнь немного отличается от московской. Там счастливая Моника ловит ртом снежинки, хохочет и ругает Анну Седокову за то, что та слишком долго одевается перед выходом на улицу.
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