Согревались глинтвейном: Чернышев повеселился в компании знаменитостей

В самом центре столицы, на Красной площади, собрались российские звезды. Алла Михеева, Андрей Малахов, Ксения Алферова, Татьяна Михалкова, Андрей и Ольга Бурковские с дочерью, Юлия Хлынина, Елена Захарова, Катерина Шпица другие знаменитости посетили открытие главного в стране катка.
Звездой вечера второй год подряд была фигуристка Татьяна Навка. Спортсменка показала отрывок из своего ледового шоу "Спящая красавица". Вместе с ней на лед вышли Петр Чернышев и Алина Загитова.
Фигуристы показали невероятное шоу. Интересно, что в момент представления как по волшебству пошел снег. Когда же выступление звезд завершилось, начался дождь.
После Петр Чернышев, Татьяна Навка и Алина Загитова вышли на интервью к журналистам. Естественно, многих представителей прессы интересовало состояние здоровья супруги фигуриста Анастасии Заворотнюк. Однако никто из присутствующих так и не решился задать Петру вопрос о его семейных делах.
Отметим, что промозглая погода не испортила настроение. Гости мероприятия согревались горячими блинами и глинтвейном. Ритмичная музыка, нарядные елки, карусели, игрушечные олени и разноцветные огни создавали атмосферу сказочного веселья. Об этом сообщает Woman.ru.
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