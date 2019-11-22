Удаливший фото онкобольной Заворотнюк Чернышев заставил думать о страшном

Спортсмен удалил из своего аккаунта в "Инстаграм" все публикации. Интересно, что снимки, на которых он запечатлен с женой Анастасией Заворотнюк, тоже исчезли. Более того, Петр Чернышев отписался от всех друзей, которые следили за его жизнью через соцсеть.
Глядя на пустую страницу супруга Анастасии Заворотнюк поклонники не находят себе места. В купе с жуткими сплетнями, которые распространяются сейчас в СМИ и соцсетях, действия фигуриста заставляют думать о плохом. Отметим, что Петр Чернышев свое решение опустошить личный инстаграм-аккаунт никак не прокомментировал.
Напомним, накануне близким пришлось делать опровержение информации о смерти Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в подмосковной клинике, где проходит реабилитацию.
Сплетни о кончине знаменитости распространилась после того, как в Сети появились скриншоты некой переписки. В беседе, человек, родственник которого лежит в той же больнице что и звезда, говорил о том, что Заворотнюк умерла.
Отметим, что буквально накануне жутких сплетен о кончине артистки. Приближенный к семье "прекрасной няни", который пожелал остаться анонимным, рассказал журналистам, что Анастасия Заворотнюк в последнее время чувствует себя лучше. Звезда сама ходит, слышит, разговаривает, у нее проснулся аппетит.
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