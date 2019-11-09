Преобразившаяся Волочкова довела россиян до исступления

Прекрасная Анастасия Волочкова в очередной раз доказала не только себе, но и фанатам, что не надо бояться менять себя и избегать экспериментов над своей внешностью. Артистка выглядит на фотографии не только моложе лет на 20, но и безумно нежной.
Новый образ кардинально отличается от всего того, что мы видели раньше. На этот раз Анастасия выглядит нежной и женственной.
"Просто бомбическое фото", "Вы стали божественны", "Очень оригинальное фото..черты лица тонкие..интеллигентные" – делятся своим мнением подписчики.
Они в диком восторге от преобразившейся звезды и заваливают ее многочисленными положительными комментариями. А самое главное, что поклонники Волочковой сами резко осаживают тех, кто пытается сказать о балерине гадости.
"Не пукай", -написали в ответ обидчику балерины.
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