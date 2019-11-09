Оскандалившаяся Кристина Асмус пошла вразнос

В последнее время актриса Кристина Асмус ежедневно сталкивается с критикой и насшешками в свой адрес. Бедная девушка настолько устала от язвительных высказываний в свою сторону, что, наконец, решила поставить на место всех недоброжелателей.

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