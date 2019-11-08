"Пусть покажет заявление": смеющийся Тарасов требует доказательства от избитой Бузовой

Сегодня, 8 ноября, стало известно, что участковый района Якиманка неоднократно приезжал на вызов в квартиру Ольги и Дмитрия. Телеведущая сама звонила стражам порядка. "Муж пьет, а потом меня бьет", – жаловалась знаменитость.
Действительно каждый раз сотрудник полиции заставал футболиста в состоянии алкогольного опьянения. В присутствии участкового Тарасов всегда успокаивался. Бузовой предлагали заявить на супруга, но телеведущая почему-то отказывалась. Отметим, что Ольга и Дмитрий оформили развод в конце 2016 года.
Репортеры обратились за комментарием к представителям Ольги Бузовой. Пиар-директор звезды Антон Богославский от комментариев отказался.
Между тем Дмитрий Тарасов был более словоохотлив. "Че за вопросы? Я уже ржу. Пусть покажет заявление. Я посмеюсь", – заявил футболист.
Спортсмен отметил, что без заявления нет доказательств того, что избиение действительно было, сообщает телеграм-канал Mash.
Добавим, на своей официальной страничке в "Инстаграм" Ольга Бузова, не называя имен, объяснила, почему долго не говорила о домашнем насилии. "Я молчала долгие годы, потому что мне было стыдно говорить об этом, мне было страшно! Но сейчас, когда вы знаете эту правду, мне легче! И больше я такого не позволю в своих отношениях!!!!" – заявила теледива.
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