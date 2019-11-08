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"Пусть покажет заявление": смеющийся Тарасов требует доказательства от избитой Бузовой

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
В руки журналистам попали любопытные документы из архива МВД России. Как оказалось, поющая телеведущая Ольга Бузова несколько раз вызывала полицию, чтобы утихомирить тогда еще мужа футболиста Дмитрия Тарасова. Узнав о том, что грязные подробности его семейной жизни с теледивой стали достоянием общественности, футболист рассмеялся. 
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Сегодня, 8 ноября, стало известно, что участковый района Якиманка неоднократно приезжал на вызов в квартиру Ольги и Дмитрия. Телеведущая сама звонила стражам порядка. "Муж пьет, а потом меня бьет", – жаловалась знаменитость.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Действительно каждый раз сотрудник полиции заставал футболиста в состоянии алкогольного опьянения. В присутствии участкового Тарасов всегда успокаивался. Бузовой предлагали заявить на супруга, но телеведущая почему-то отказывалась. Отметим, что Ольга и Дмитрий оформили развод в конце 2016 года.

Репортеры обратились за комментарием к представителям Ольги Бузовой. Пиар-директор звезды Антон Богославский от комментариев отказался.

Между тем Дмитрий Тарасов был более словоохотлив. "Че за вопросы? Я уже ржу. Пусть покажет заявление. Я посмеюсь", – заявил футболист.

Спортсмен отметил, что без заявления нет доказательств того, что избиение действительно было, сообщает телеграм-канал Mash.

Добавим, на своей официальной страничке в "Инстаграм" Ольга Бузова, не называя имен, объяснила, почему долго не говорила о домашнем насилии. "Я молчала долгие годы, потому что мне было стыдно говорить об этом, мне было страшно! Но сейчас, когда вы знаете эту правду, мне легче! И больше я такого не позволю в своих отношениях!!!!" – заявила теледива.

8 ноября 2019, 17:21
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