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Избитая Бузова пожаловалась в полицию на Тарасова

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: www.globallookpress.com
Журналисты узнали отом, что Ольга Бузова не раз обращалась в полицию, жалуясь на рукоприкладство Дмитрия Тарасова. Однако звезда телепроекта "Дом-2" пожалела мужа и не стала фиксировать побои.
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Только за осень 2013 года Ольга Бузова трижды обращалась в полицию. К супругам выезжал участковый по району Якиманка, но ситуация не менялась. "В ноябре 2013 года Бузова три раза вызывала полицию из-за избиений – через консьержа ЖК. Ольга жаловалась участковому, что муж поднимает на нее руку", – утверждает источник телеграм-канала Mash.

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Полицейский посещал квартиру Бузовой и Тарасова, которую они снимали в центре Москвы, уточнял обстоятельства и пытался провести разъяснительную работу. В итоге футболист успокаивался, а звезда телепроекта "Дом-2" отказывалась фиксировать побои. "Бузова объясняла участковому, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы", – объяснил человек, знакомый с ситуацией.

Говорят, что Дмитрий Тарасов поднимал руку на жену, будучи в состоянии алкогольного опьянения. "Муж пьет, а потом меня бьет", – писала в своем сообщении в полицию Ольга Бузова. Якобы участковый, когда приезжал на вызов, неоднократно заставал футболиста в состоянии алкогольного опьянения. Жалеющая футболиста жена так и не написала заявление в полицию. Отметим, что Ольга и Дмитрий оформили развод в конце 2016 года.

На своей официальной страничке в "Инстаграм" Ольга Бузова, не называя имен, объяснила, почему долго не говорила о домашнем насилии. "Я молчала долгие годы, потому что мне было стыдно говорить об этом, мне было страшно! Но сейчас, когда вы знаете эту правду, мне легче! И больше я такого не позволю в своих отношениях!!!!" – заявила поющая ведущая.

В недавнем интервью Дмитрий Тарасов говорил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы "дать леща" любимой женщине, если та пересекает его "красную линию". Разразился скандал. "Отвратительно, когда мужчины говорят в своих интервью, что это норма, и бить женщин нужно😤 Мужчина, который поднимает руку на женщину – для меня не мужчина!!!!!" – высказалась Ольга Бузова.

Автор: 8 ноября 2019, 15:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Оказывается он еще и алкаш...Во здОрово!! А побои зря Оля не фиксировала. Этому маменькину сынку давно уже пора отвечать за свои действия. Глупыш.. Только брюхатить баб может.Ольга умнее всех остальных оказалась. А беременеть как кошка- большого ума не надо иметь. Бузова вперед! Еще не такое вскроется об этом недомужике...
Гость
Ответить
До чего же рвотная эта бузиха! Страшная, бездарная выскочка! Никак не отвяжется от Тарасова потому, что больше никому не нужна эта мужик-баба!
ВАСЬЯ
Ответить
Наказать Тарасова. Надо было убить <цензура>. Надо доводить дело до конца. А то только мозги отшиб и она стала дура дурой.
Гость
Ответить
Вот пристала к Тарасову, раз эта дрянь никак не может успокоится, пусть Тарасов расскажет про папика, который продвигает эту бездарность
Гость
Ответить
Мало колотил дуру
1

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