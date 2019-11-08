"Наркоманка": Корнелию Манго застали с шприцем в аэропорту

По ее словам, она столкнулась с неадекватной реакцией как-то раз в аэропорту. Перед вылетом ей нужно было сделать укол, и певица устроилась в зале ожидания, чтобы провести процедуру.
Все это время за ней наблюдала женщина, которая потом громко назвала Коренилию наркоманкой.
"Людям нужно как можно больше рассказывать об этом. А та женщина так осуждено на меня смотрела, пока я лечилась, а затем выпалила мне вслед: "Наркоманка!" Я хочу, чтобы как можно больше людей знали, что такое диабет, потому что, на самом деле, это большая проблема", – отметила певица, чьи слова приводит Teleprogramma.pro.
Сама Малышева напомнила, что 8 ноября считается в медицинской среде Днем борьбы с сахарным диабетом. Именно восьмого ноября родился ученый, который открыл инсулин.
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