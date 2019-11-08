"Бокал шампанского имею право!": изменившаяся Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова стала гостьей онлайн-эфира "Дни.ру". Балерина предупредила, что не боится никаких вопросов, и что можно поднимать самые острые темы. Корреспондент "Дни.ру" воспользовался этой уникальной возможностью.

Перед встречей с самой известной балериной страны редакция попросила читателей написать, что им было бы интересно спросить. "Чем лучше напиваться – водкой или шампанским? От "Столичной" голова правда не болит на утро?", "Есть ли у вас алкогольная зависимость?", – таких вопросов было немало.

"Настя, почему люди, которые вас не знают лично, считают, будто вы не просыхаете?" – спросили "Дни.ру" королеву "Инстаграма" и богиню шпагата. "Я не обращаю внимания на все эти байки, сплетни и домыслы, – посмеялась Настя. – У нас полстраны бухает, и ничего. А когда Волочкова после своей премьеры, ради которой по девять часов в день репетировала и сбивала в кровь ноги, появится с бокалом шампанского, то все сразу думают, что я пьяная, что алкоголик".

"Скажите, реально пьющий и непросыхающий человек может каждый божий день приходить в балетный зал, становиться на пуанты и заниматься? – задала риторический вопрос Волочкова. – У меня вчера была премьера в Красногорске, и я только один день позволила себе отдохнуть, потому что не было физических сил. Какое пьянство?!".

"У меня есть проект "Балерина в зазеркалье", где я выполняю, рискуя жизнью, сложнейшие трюки, вишу на полотнах вниз головой, – говорит Волочкова. – Я бы посмотрела, смогли бы это повторить "трезвенники", которые обвиняют меня в беспробудном пьянстве. Смогли бы он хотя бы встать на пуанты?".

Ухоженная, точеная, стильная, Анастасия Юрьевна похудела, похорошела, изменилась. И меньше всего похожа на алкоголичку. А если это было бы и так, то дай бог всем выглядеть, как Настя. Сама же она обращается ко всем завистникам словами из новой песни обожаемой Аллы Пугачевой на стихи Карины Филипповой-Диодоровой:

Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать,

Я сама добровольно распахнутой настежь стою,

Никогда на добро не жалела я силы растрачивать,

Я не всех одинаково – каждого больше люблю!

