"Упал на землю и лежал полчаса": "Иванушка" рассказал о смерти сестры

Как передает Teleprogramma.pro, Дана Борисова заметила, что певца часто обвиняют в любви к алкоголю. Андрей Григорьев-Аполлонов признал, что не прочь выпить, однако подчеркнул: на сцену пьяным он не выходит.
Ведущая также затронула тему потерь, вспомнив о музыканте Олеге Яковлеве и сестре рыжего "Иванушки". Трагическая новость об уходе родственницы застала артиста на гастролях в Германии.
"Позвонили – сказали. Я упал на землю и лежал полчаса в истерике. Когда Юля умерла, помню, было очень жестко. Перекурила. Никотиновая зависимость. Курила-курила, а у нее легкие, астма..." – пояснил Григорьев-Аполлонов.
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