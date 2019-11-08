"Мое сердце переполняет Любовь": изможденного Чернышева сняли с эффектной блондинкой

Петр Чернышев и Татьяна Навка выступили в ледовом шоу "Аленький цветочек". После представления супруга онкобольной Анастасии Заворотнюк сняли в обществе некой блондинки – женщина держала фигуриста за руки.

Несмотря на волнения и беспокойство за жену Анастасию Заворотнюк, которая, предположительно, борется с раком головного мозга, фигурист Петр Чернышев нашел в себе силы вернуться на лед и продолжить свое участие в ледовых шоу Татьяны Навки. Так, спортсмены представили свой спектакль по мотивам сказки "Аленький цветочек" на арене "Мегаспорт".

Поддержать фигуристов пришли не только простые зрители, но и воспитанницы приюта Покровского Монастыря и православной гимназии в Троице-Лыково. "Хотим сказать огромное спасибо чудесным девочкам, а также всем монахиням Покровского ставропигиального женского монастыря за то, что все это время они ежедневно молятся о Насте! И низкий поклон Матушке-настоятельнице, игуменье Феофании за внимание, за сердечность и доброту, за самые нужные и верные слова!" – поблагодарили родные Анастасии Заворотнюк в инстаграм-аккаунте, созданном в поддержку звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Интересно, что на страничке была размещена и фотография Петра Чернышева в обществе некой эффектной блондинке. На снимке женщина держала за руку заметно усталого (если не сказать изможденного) фигуриста и что-то ему говорила. "За поддержку и большое неравнодушное сердце, за оптимизм, дружбу, веру – спасибо, наша дорогая Светлана", – обратился автор к женщине.

Речь идет о Светлане Ермоловой, вице-президенте ресторанов LA MARÉE. "Наши Родные.... наши Любимые ... Танечка и Петя!!!! ❤️ Сказать Спасибо – ничего не сказать! 😢 Я плакала от счастья😭 Мое сердце переполняет Любовь 🙏🏻 Спасибо 10000000000 раз. Детки тоже плакали.... я видела слезинки счастья в их глазах😢 Боже, спасибо Вам ... Спасибо Всем @navka.show Спасиииибо!!!! ❤️(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к фигуристам женщина.