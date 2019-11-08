Почему Бузова связалась с поднимающим руку на жен Тарасовым

Известный блогер Лена Миро не удивлена тому, что футболист Дмитрий Тарасов поколачивал свою жену Ольгу Бузову. По словам обозревательницы, поющая телеведущая из тех женщин, которые не умеют выбирать мужчин.

На днях Ольга Бузова призналась журналистам, что в браке с Дмитрием Тарасовым столкнулась с домашним насилием. Знаменитость посетовала, что в России нет закона, который защищал бы от домашних тиранов и садистов.

По мнению Лены Миро, никакой нормативный акт не поможет женщине, если у нее нездоровая гордыня и нет чувства собственного достоинства. Именно непомерная гордость толкает представительниц прекрасного пола на брак с непорядочным человеком. Выбирая спутника жизни, такие дамы ориентируются не на личностные качества избранника, а на его социальный статус.

"Возьмем того же Тарасова. Ну, ведь сразу было понятно, что человек он – говно. С той же Бузовой связался, когда его дома ждала женщина с ребенком. От алиментов уклонялся. Интеллекта – кот наплакал. Но футболист же! На понтах! Богатый!" – рассудила обозревательница.

Более того, "получив леща" не раз и не два, битая дамочка мужа не бросает. "Уйти от статуса пришедшей к успеху самочки не позволяет гордыня", – сказала Лена Миро в своем ЖЖ.

Добавим, что сегодня экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов сделал заявление, которое шокировало многих. Футболист признался, что считает нормальным поднять руку на жену.

"Когда женщина будет делать для меня все, что нужно, во всех отношениях, мне захочется меняться. Настя перестала выносить мне мозг по всяким мелочам. Последние четыре месяца мы живем без проблем. Есть красная зона, в которую женщина не должна заходить. Неважно, беременная она или нет. Пока женщина не беременная, она вообще может сразу получить небольшого леща", – сказал Дмитрий Тарасов в ролике на канале T-killah в Ютуб.