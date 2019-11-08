"Теряю связь с реальным миром": Энистон взвыла от одиночества

Знаменитая актриса гастролирует по Америке вместе с такой же популярной подругой Риз Уизерспун. Звезды телеэкранов представили на премьере в Нью-Йорке новую работу – сериал "Утреннее шоу", а теперь путешествуют и дают интервью в рамках промо-тура.
В одной из бесед с представителями СМИ Энистон призналась, что порой ей не хватает человеческого общения. Она часто чувствует себя изолированной от окружающего мира и нуждается в поддержке семьи и близких.
"Дом для меня удобное и безопасное место. Но если я остаюсь дома слишком долго, то оказываюсь в изоляции и теряю связь с реальным миром и тем, что там происходит. Это связано и с моей героиней Алекс. Она как-то потеряла эту связь и пытается пережить то, что происходит с ней, с ее ребенком, с отношениями, понимаете?" – передает слова знаменитости издание Hello.
Стоит отметить, что в своей новой работе Уизерспун и Энистон исполнили главные роли. Сериал "Утреннее шоу", снятый по мотивам знаменитой передачи Good Morning America, расскажет о непростой работе тележурналистов. Главные героини попытаются найти справедливость после того, как их коллегу уволили из-за обвинений в домогательствах.
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