"Прерывистое голодание": Энистон поделилась экстремальным рецептом красоты

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Пятница 25 октября
Лента новостей
20:50
Петербуржец обстрелял кондуктора автобуса из пистолета и попал под суд
20:36
Проснулась и к плите: жена Тарасова показала семейное утро
20:31
Омич убил свою мать и устроил пьянку
20:24
Фонд "ДаДобро" поможет бизнесу поддержать благотворительность
20:07
В Петербурге мигрант ограбил скульптора
19:55
Умер бывший футболист клуба "Зенит"
19:51
"У меня таких в неделю по три штуки": Бородина ошарашила откровениями
19:34
В Волоколамске мужчина зверски убил пенсионерку и закопал труп во дворе
19:14
Вусмерть пьяная Успенская снесла два забора на своем авто
19:13
"Искалечил мою психику, мою жизнь!": хрупкая красавица рассказала о зверствах солиста группы "Корни" на всю страну
19:08
Зеленского предупредили об опасной провокации
19:03
Жители в панике: под Истрой рядом с газовой заправкой открыли магазин фейерверков
18:33
В поликлиники Москвы примут еще 500 новых узких специалистов
18:26
Известная телеведущая влепила пощечину Меган Маркл за фальшивые слезы
18:12
Врачи отказались лечить умирающую от рака известную артистку
17:57
"Нет ничего дороже": сын Маликова сразил россиян наповал
17:34
В самолете во время перелета в Хабаровск умер младенец
17:34
Госдума приняла закон о горячем питании в школах
17:24
Раскрыта правда о вреде куриного бульона
17:03
Володин призвал Европу покончить с двойными стандартами
16:54
Гагарина попала под капельницу после бурного торжества
16:53
Бледанс в образе сексапильной медсестры вывалила пышную грудь
16:42
Житель Коми задушил сестру и спрятал ее тело в сарае
16:31
"Я стою так и трясусь": Заворотнюк сообщила на камеру о важном моменте
16:30
Молодая жена Газманова довела до омерзения вывернутыми наружу огромными алыми губами
16:08
Больше не может: в офисе Зеленского заговорили об отставке
16:07
Когда необходимо принимать таблетки от давления
16:04
В Тюмени пенсионер скончался в коридоре поликлиники
15:40
"Осталось несколько шагов": объявлено о вхождении Донбасса в состав России
15:33
Проверили на наличие яда: Макгрегор вручил Путину бутылку виски
15:16
"Пришло время рассказать правду": стало известно о домашнем насилии в семье Кеосаяна и Симоньян
15:11
Хочет, но боится: Александр Петров откровенно о гей-сценах
15:09
"Бедный мальчик": Рудковская впихнула несчастного сына в новую авантюру
14:29
Собчак растоптала подарок Петрова на секретной свадьбе Бондарчука
14:17
Курс на Африку: Россия укрепляет отношения с континентом
14:12
Ленивый кот-толстяк покорил Сеть (видео)
14:08
"Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает": Собчак очаровали эротические сцены
13:55
"Просто Хрюша": Исаева поразила свинским видом
13:52
Сын воссоединил Собчак с Виторганом (видео)
13:45
"Дорогого стоит!": в Сети появилось свадебное видео Савичевой
13:43
Концепт-стор "Секция" открыл Неделю Моды в Москве
13:42
Обманутая Лолита Милявская: Кровососы отваливаются!
13:40
Автор "Голубого огонька" скончался в Подмосковье
13:35
Володин: ПАСЕ должна работать на принципах парламентаризма
13:34
Стали известны подробности смерти 39 мигрантов в грузовике
13:28
Портал Lookbuck представил новый сервис для поиска пуховиков
13:17
Началова позвала: "любовник" Волочковой убит после ночной встречи
13:14
Хуже Порошенко: украинцы в шоке от наглости Зеленского
13:07
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
13:06
Озверевший Кличко бросился на журналиста (видео)
12:46
Максим Фадеев жестко приложил самонадеянную Наргиз Закирову
12:42
Бросили гнить рядом: поклонники Заворотнюк в шоке от страшного греха на могиле
12:34
Лауреатов Премии "Импульс добра" наградили в Москве
12:29
Ученые предупредили об опасности кофе по утрам
12:17
Пузатая Екатерина Волкова рассказала о ребенке
12:09
Интрига раскрыта: Бузова рассказала правду о романе с блогером
12:05
Импичмент Лукашенко: срочное заявление о ситуации в Минске
11:59
Проповедница начала сниматься в порно
11:50
К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец
11:31
На серой ветке метро погиб пассажир
11:28
"Светская алкогольвица!": Глюкоза вызвала оторопь нелепым видом
11:23
Звезда сериала "Универ" откровенно о конфликте с Марией Кожевниковой: Было очень обидно
11:04
Ломающему комедию Зеленскому поставили ультиматум
10:55
"Никогда не видела такого рвения развестись": молоденькая экс-супруга Краско упала лицом в грязь
10:45
Брежнев помог молодому Потанину с уборкой капусты
10:41
"Я не хотел ничего плохого": Харламов оправдался за травлю Гузеевой
10:38
Медведь загрыз дрессировщика на арене цирка в Карелии (видео)
10:27
"У меня депрессия": Боня заявила о второй беременности
10:18
Постельное видео Лазарева утекло в Сеть
10:09
Дочери-подростку Владимира Машкова стало плохо из-за алкоголя и сигарет
09:51
Известной актрисе вызвали скорую во время репетиции
09:27
Пытался избежать: Зеленский забился в панике под давлением Трампа
09:17
Народный артист умер после романа с Еленой Прокловой
08:38
"Все еще кипит": подробности состояния Абрамовича после изгнания
08:34
"Пока совсем не развалится": Градский рассказал о молодой красавице-жене
08:34
Валентин Юдашкин выходит за привычные рамки на Неделе Моды в Москве
08:08
13-летняя дочь отказалась от истерички Джоли
07:08
"Побойтесь бога, упыри": Заворотнюк заживо "похоронили"
06:39
Наплевавший на насмешки Яббаров из "Дома-2" обколол лицо
04:24
"Отнеси это дяде": сын звезды Голливуда поделился шокирующими откровениями
02:19
Известный актер вытаращился на прелести Лопес
00:17
За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк
22:22
Ливия больна терроризмом – министр Временного правительства
21:56
"Рабыня на невольничьем рынке": Решетовой надо бежать от Тимати и его матери
21:55
Супруга Газманова готова поделиться методами манипуляции сыном (видео)
21:48
Загнанный в угол Зеленский повторил главную ошибку Януковича
21:43
"Это платье явно не для вас": Семенович разнесли за непотребный вид
21:04
В Петербурге водитель ГАЗели насмерть сбил пешехода
20:57
"Откуда такие мозги?": дочь Галкина отчитала Пугачеву
20:19
"Никто не хочет видеть тебя": Водонаеву опустили ниже плинтуса
19:38
Трудовая мозоль: Волочкова в кровь стерла кормилицу
19:28
"Это вредно и опасно": Топалова отчитали за неподобающее поведение
19:26
Перепуганный Зеленский объявил о капитуляции в Донбассе
19:25
В Новокузнецке на перекрестке столкнулись два автомобиля
19:15
Узнавшему страшную правду Малахову заткнули рот "звонком сверху"
19:15
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
18:53
В Москве пройдет X Международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2019"
18:25
"А где Сафина?": Алсу обделила одну из дочерей
18:10
Втоптанному в грязь Порошенко нанесли новый удар
18:09
Экстремальное декольте Савельевой сразило народ наповал
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли
Загнанный в угол Зеленский повторил главную ошибку Януковича
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец
Jacobs crema: первый сублимированный кофе с бархатистой пенкой
Шоу-бизнес

"Прерывистое голодание": Энистон поделилась экстремальным рецептом красоты

Дженнифер Энистон. Фото: www.globallookpress.com
Голливудская красотка Дженнифер Энистон раскрыла свой рецепт красоты. По ее словам, ей не сильно-то приходится ограничивать себя в еде.
прочитано 321 раз

50-летнюю актрису знают и любят как звезду сериала "Друзья". Неделю назад она открыла страничку в "Инстаграм" и случайно установила мировой рекорд. Поклонники регулярно восхваляют красоту обожаемой артистки, несмотря на ее возраст. Однако как же ей удается сохранять молодость?

ПО ТЕМЕ

Голливудская красотка установила необычный мировой рекорд

"Наконец-то!": звезда сериала "Друзья" лишила поклонников дара речи

 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

По словам Дженнифер, ей приходится сидеть на жесткой диете, которая, по мнению актрисы, помогает ей оставаться молодой и привлекательной. Обладательница престижной кинонаграды "Золотой глобус", как отмечает издание The Guardian, очень жестко следит за принципами так называемого "прерывистого голодания".

Сутки Энистон разделены на временные отрезки. Так 16 часов к ряду голливудская красотка голодает и лишь в оставшиеся восемь позволяет себе принимать твердую пищу. Впрочем, она уточнила, что такая диета не наносит урон здоровью, т.к. в часы голодания также входит и сон. Таким образом, актриса рассказала, что завтрак у нее начинается в 10 утра, а ужин завершается к 6 вечера.

Тем не менее, похоже, знаменитость не столь тверда в своей манере питания. Конечно, несмотря на жесткий тайминг, звезда может позволить себе есть все, что угодно, но этого не достаточно. Поэтому Дженнифер периодические устраивает себе "читерский день".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Во время читмила женщина употребляет сок сельдерея. Кроме того, справиться с голоданием ей помогают медитации и регулярные тренировки. Энистон не раз отмечала, что занимается в зале не менее пяти раз в неделю. Результат заметен не только ей. Так ее коллега по миру шоу-бизнеса Риз Уизерспун регулярно обращается к звезде "Друзей" за советами по красоте.

Автор: 25 октября 2019, 07:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разведенка Энистон вышла в свет и сразила всех наповал

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Явное неуважение": осмелевший Лукашенко бросил вызов Путину
Следующий президент России? Важное заявление о будущем Лукашенко
Пустослова Зеленского приперли к стенке
Опасной выходке Трампа нашли объяснение

Шоу-бизнес

Беременность сложно скрывать: Собчак появилась с подросшим животом (видео)
Константин Райкин: "Халтуры и работы вполсилы не терплю"
Чему опытный распутник Шаляпин научил Цымбалюк-Романовскую
"У меня таких в неделю по три штуки": Бородина ошарашила откровениями

Проишествия

Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

"Побойтесь бога, упыри": Заворотнюк заживо "похоронили"

Тему нездоровья звезды с удовольствием эксплуатируют
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" откровенно о конфликте с Марией Кожевниковой: Было очень обидно

Актриса дала большое интервью
Шоу-бизнес

К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец

Артист недавно признался, что у него есть годовалая дочь
Шоу-бизнес

"Светская алкогольвица!": Глюкоза вызвала оторопь нелепым видом

Звезда предстала в странном образе

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью

Регионы

"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru