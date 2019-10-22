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Шоу-бизнес

Голливудская красотка установила необычный мировой рекорд

Дженнифер Энистон. Фото: www.globallookpress.com
Голливудская красотка Дженнифер Энистон установила новый мировой рекорд в соцсети. Напомним, что звезда недавно завела страничку в "Инстаграм".
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В отличии от своих коллег по миру шоу-бизнеса знаменитость долгое время не считала нужным заводить аккаунт в популярной социальной сети. Вероятно, актриса полагала пиар в интернете не самой лучшей идеей. Тем не менее, всего пять дней назад Энистон сдалась и создала страницу в "Инстаграм".

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 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

Женщина открыла ее примечательным селфи со своими коллегами по знаменитому сериалу девяностых "Друзья". Она подписала первую публикацию так: "Теперь мы друзья еще и в Instagram". Под снимком больше 14 миллионов лайков.

Стоит отметить, что всего за несколько часов на страницу Дженнифер подписались сотни, а потом и сотни тысяч людей. Причем, как поклонников, так и медийных персон. На данный момент на ее микроблог подписаны порядка 15 миллионов фолловеров, а представители знаменитой книги рекордов Гиннесса не смогли пройти мимо удивительного факта.

Сотрудники подсчитали, что первый миллион подписчиков Энистон набрала всего за пять часов и 16 минут. Происходящее признали абсолютным мировым рекордом, однако голливудская красотка не так уж сильно и порадовалась своему успеху. Звезда сериала "Друзья" отреагировала несколько неоднозначно. По ее словам, она совершенно не собиралась устанавливать новый рекорд, сообщает издание Teleprogramma.pro.

Автор: 22 октября 2019, 00:15
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