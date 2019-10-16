"Наконец-то!": звезда сериала "Друзья" лишила поклонников дара речи

Несмотря на свои 50 лет, Дженнифер Энистон остается привлекательной и для кинематографистов, и для фанатов по всему миру. Большинство отмечает не столько внешнюю красоту актрисы, сколько талант. Многим она запомнилась по роли Рэйчел Грин в популярном сериале 90-х.
Энистон старалась скрывать личную жизнь от поклонников и папарацци, однако на днях голливудская красотка завела страницу в социальной сети "Инстаграм". С первой публикации прошло менее суток, а на ее аккаунт уже подписались более шести с половиной миллионов человек.
Страницу артистка открыла селфи с бывшими коллегами по съемочной площадке – Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером. Позитивный снимок Дженнифер подписала так: "Теперь мы друзья и в "Инстаграме". Привет, "Инстаграм".
Под первой публикацией звезды оставлено более восьми миллионов лайков. Фанаты чуть не сошли с ума от радости, многие буквально лишились дара речи: "Вау-у-у!", "А-а-а-а-а!", "Омггг", "Наконец-то!", "Я сейчас умру от счастья", "Святой ад!", "Это невероятно!"
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