"Как в фильме "Пятый элемент": Меньшова попала в неприятности в аэропорту

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Четверг 7 ноября
Лента новостей
18:29
Под Москвой ревнивый муж перерезал горло жене на глазах у детей
18:23
Россиянам предрекли массовые проблемы со здоровьем
18:14
В Уфе толпа отморозков до смерти избила инвалида из-за денег
17:54
Власть, кожаные мешки и робот-компаньон на RIW 2019
17:51
Гороскоп на неделю
17:34
Захарова взорвлась из-за наглой лжи
17:20
В Москве посетителю бара откусили щеку за отказ уступить место
17:06
"Смерть мозга": страшный диагноза Макрона шокировал народ
16:53
Надежды больше нет: Зеленский жестко обошелся с украинцами
16:48
Дал порулить: пилот рисковал жизнями своих пассажиров ради развлечения (видео)
16:39
Цифровая подпись получит дополнительную защиту
16:02
У жительницы Подмосковья нашли почти полкилограмма наркотиков
15:40
Осмелевшие украинцы взбеленились из-за карты с Крымом
14:55
Тайна стала явью: объявлено о серьезной болезни 65-летнего Лукашенко
14:39
В Удмуртии два вагона поезда сошли с рельсов
14:25
Андреева готова отдать полмиллиона за голодовку
14:09
Фестиваль "Young Old: новые старшие" собрал более 13 тысяч человек
14:05
"Не могу представить, как делить любовь на двоих": звезда "Дома-2" о пополнении в семье
13:58
Поездка по Москве на такси обошлась иностранцу в 41 тысячу рублей
13:52
Володин предостерег от попыток переписать историю
13:42
"Мышцы перестали работать": Никита Пресняков рассказал о своем недуге
13:35
Трамп выступил с заявлением о депрессии
13:32
Жуткие кадры: в Подмосковье загорелась многоэтажка
13:23
Заворотнюк пожелала удачи Чернышеву с другой партнершей
13:12
Сестра Влада Топалова взмолилась о помощи после происшествия с машиной
13:05
Как вдохновлять мужчину на успех
13:02
Готов ударить: решительный Путин довел украинцев до припадка
12:57
Во время спектакля в театре на людей обрушился потолок
12:53
"Я плакал": вышел фильм о Децле
12:39
Названы самые дружелюбные города России
12:30
Девушка бросила школу и начала зарабатывать в соцсетях
12:18
"Болезнь прогрессирует?": заторможенный Корчевников напугал зрителей
12:13
Будут жертвы: забитому Зеленскому предложили пойти на крайность
12:04
Сон признали лучшим лекарством от нервозности
11:39
В Петербурге водитель сбил полицейского и скрылся
11:30
"Я его выгнала": Милявская отнимает у мужа самое ценное
11:24
Маркл довела принца Гарри до депрессии
11:11
Что готовить на стол для встречи года Крысы
11:11
На нефтебазе под Новороссийском произошел крупный пожар
11:07
Припертый к стенке Порошенко решился на отчаянный шаг
10:58
Малахова запугали всеобщей ненавистью за его дикие истории
10:50
"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы опустили голую Асмус
10:50
Головные боли и спазмы: москвичей предупредили об аномальной погоде
10:37
Зеленский ударил в грязь лицом перед украинцами (видео)
10:24
Перед отравлением Лера Кудрявцева довела мужа
10:10
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
10:10
Десять пострадавших: в ХМАО семья отравилась угарным газом
10:02
Колхоз на выгуле: Рудковская потрясла грудью на концерте Билана
09:52
Пугачева виновата: Галкин выступил с обличительным заявлением
09:36
Избившего DJ Smash экс-депутата выпустят из колонии досрочно
09:34
"Усыновите меня!": Климова взбудоражила россиян новой фотосессией
09:13
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
09:05
Лариса Гузеева откровенно об опухоли у юной дочери
08:59
Темникова призналась в плохом самочувствии из-за пробитой головы
08:48
Под Оренбургом женщину насмерть засыпало семечками
08:30
"Ударил ногой в живот": Богдана Титомира обвинили в жестоком избиении
08:29
Родные Заворотнюк отреагировали на неожиданные действия Навки
08:23
Фальшивые зубы: поправившаяся дочь Успенской показала себя людям
08:11
"Ты – прекрасный верблюд": прилюдные ласки Собчак и Богомолова вызвали отвращение
07:14
"Колхозная романтика": Бузова с гигантской мышью спутала планы участника шоу "Дом-2"
06:35
Перепуганный Зеленский окончательно прогнулся перед Западом
04:12
Маркл готова наплевать на традиции королевской семьи
02:19
Убила мальчика! Раскрыта страшная тайна семьи Бритни Спирс
00:09
Как отдыхаем на Новый год – 2020
22:41
"Позор!": Собчак и Богомолов хихикали от вида поедающего фекалии народа
21:57
"Идет распад мышечной ткани": исхудавшая донельзя Глюкоза рискует здоровьем
21:56
"Да она же старше Пугачевой!": народ поражен возрастом молодящейся Кравец
21:54
Решетовой предрекли незавидную участь Шишковой после слухов об изменах Тимати
21:52
"Слишком сексуальная" Водонаева ошарашила внешним видом
21:48
Шок: цену шикарнейших интерьеров Рудковской сравнили с бюджетом целой страны
21:37
"Настало время": в США признали Крым российским
21:24
"Одинокая каракатица в пучине морской": Волочкову засунули в клетку
20:54
Егор Крид разыскивает униженного ребенка
20:47
В Турции пропал гражданин России
19:28
Поклонская удивила неожиданным заявлением
19:26
В Москве таксист довез иностранца от аэропорта до гостиницы за 16 тысяч
19:00
У Собчак отвалилась челюсть после обнародования баснословного заработка Виторгана
18:37
Муж кинулся спасать отравленную Кудрявцеву глубокой ночью
18:30
"Даже не сказал": Борисов наплевал в душу Малахову
18:11
Знаменитая телеведущая резко поставила злопыхателей на место
17:59
Лукашенко перешел в атаку после позорной порки от Медведева
17:53
Халявщик Лукашенко закатил истерику после пощечины от Путина
17:53
"Ты будешь плакать кровавыми слезами": взбешенная Пугачева размазала сплетника Малахова
17:52
Краско встретился с незаконнорожденной дочерью и получил от ворот поворот
17:18
Медведева пошла по стопам Загитовой после скандала с воровством
16:50
Сбежавшую от Фадеева Серябкину застукали с молодым красавцем
16:49
На Украине призвали к массовой депортации из Крыма
16:10
Москвичей предупредили о сильном дожде
16:04
Савичева раздала смачных затрещин матерщинникам
15:56
Глава Минэнерго рассказал депутатам о достижениях отрасли
15:32
"Со мной достиг бы больших высот": обиженная Королева прошлась по изменнику Николаеву
15:32
"А эта гопота еще гавкает!": Пригожин перевозбудился из-за украинской красотки Maruv
15:30
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
15:07
Адвокат Петросяна откровенно о коварстве Степаненко
15:06
Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
15:03
Уже скоро: предсказана война России с Белоруссией
14:57
Геймер скончался от инсульта после недельного игрового загула
14:54
Собчак взвыла после попытки изнасилования
14:40
Путин сделал грозное предупреждение
14:26
"Хотелось всегда второго": Наташа Королева потеряла ребенка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семенович позавидовала роскошному отдыху Кудрявцевой с молодым мужем
Растолстела и отекла: Рапунцель из шоу "Дом-2" высказалась после слухов о второй беременности
Как получить кредит: советы эксперта
"Мне надо просто расслабиться!": Свиридова на шикарном банкете объяснила свое поведение
Оголившую зад Памелу Андерсон окунули лицом в грязь
Трампа втянули в секс-скандал
Шоу-бизнес

"Как в фильме "Пятый элемент": Меньшова попала в неприятности в аэропорту

Юлия Меньшова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова попала в неприятную ситуацию в аэропорту. Звезда опоздала на самолет, хотя приехала заранее.
прочитано 880 раз

Об произошедшем звезда рассказала в личном "Инстаграм". По словам Юлии Меньшовой, она прибыла в аэропорт за полтора часа до вылета. В зале ожидания заняла место в кафе рядом с выходом на посадку. Но каким-то непостижимым образом самолет улетел без нее.

ПО ТЕМЕ

"Одинокая каракатица в пучине морской": Волочкову засунули в клетку

"Дайте выйти на сцену": кричащая о коррупции Волочкова хочет вернуться в Большой театр

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Ни объявления не было 🗣 ни-че-го. Самолетик на Киров крошечный ✈️ Авиакомпания такая же 🤬Небольшая, но гордая 😤 Поскупилась на объявление. Да и посадку 37 других пассажиров произвела за считанные минутки ⏰ и сразу -хлоп, и закрылась 🚪 А потом и говорит: "Да мы вас искали по всему аэропорту, с ног сбились...👣, но теперь ничем помочь не можем 🙆🏼‍♂️" Ага 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – эмоционально поделилась Юлия Меньшова.

Артистка очень расстроилась, так как летела на гастроли. К счастью, вечером был еще один рейс. У Юлии Меньшовой появился шанс успеть на спектакль вовремя.

Знаменитости пришлось ждать пять часов. "Уезжать домой смысла нет, так что пока исследуем достопримечательности аэропорта. И возможности "Инстаграм". А также ищем ресурсы терпения, смирения, понимания и прочий дзен 🧘🏼‍♀️", – отметила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

После этого в "Сторис" Юлия Меньшова опубликовала видео, на котором изучает капсульный отель. Звезда забралась в спальную ячейку и рассказала о своих ощущениях. "Как в фильме "Пятый элемент". Ширина: метр двадцать. Длина: два, десять, что хочешь делай", – отметила знаменитость.

7 ноября 2019, 17:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Тайна стала явью: объявлено о серьезной болезни 65-летнего Лукашенко
Трамп выступил с заявлением о депрессии
Готов ударить: решительный Путин довел украинцев до припадка
Будут жертвы: забитому Зеленскому предложили пойти на крайность

Шоу-бизнес

"Проколю соски": Водонаева после развода решилась на эксперементы
"Выпивши пендаля давал": битой Тарасовым Бузовой отказались верить
"Как в фильме "Пятый элемент": Меньшова попала в неприятности в аэропорту
До чего брак с Тодоренко довел Топалова

Проишествия

Велели голоса в голове: 36-летний мужчина зарезал ребенка в детском саду
Дело о детском борделе: Кокорина обвинили в изнасиловании 9 детей из приюта
Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Шоу-бизнес

Родные Заворотнюк отреагировали на неожиданные действия Навки

Фигуристка объявила о денежном сборе для актрисы
Шоу-бизнес

"Я его выгнала": Милявская отнимает у мужа самое ценное

Адвокат представит доказательства неверности супруга певицы
Шоу-бизнес

"Усыновите меня!": Климова взбудоражила россиян новой фотосессией

Поклонники артистки оставили лестные комментарии
Шоу-бизнес

"Болезнь прогрессирует?": заторможенный Корчевников напугал зрителей

Разговор с известным артистом получился крайне эмоциональным

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп здоровья на 2020 год
Совет на выходные
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Медведева пошла по стопам Загитовой после скандала с воровством
"Я полуголая и справилась с этим": лесбиянка из UFC решилась на отчаянный шаг
"Ты в подметки не годишься": экс-ученицу Тутберидзе заклевали из-за Загитовой
Россияне обласкали Тотьмянину в день рождения

Регионы

Новые снимки обезлюдевшего Крымского моста вызвали оторопь
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru