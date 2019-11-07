"Как в фильме "Пятый элемент": Меньшова попала в неприятности в аэропорту

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова попала в неприятную ситуацию в аэропорту. Звезда опоздала на самолет, хотя приехала заранее.

Об произошедшем звезда рассказала в личном "Инстаграм". По словам Юлии Меньшовой, она прибыла в аэропорт за полтора часа до вылета. В зале ожидания заняла место в кафе рядом с выходом на посадку. Но каким-то непостижимым образом самолет улетел без нее.

"Ни объявления не было 🗣 ни-че-го. Самолетик на Киров крошечный ✈️ Авиакомпания такая же 🤬Небольшая, но гордая 😤 Поскупилась на объявление. Да и посадку 37 других пассажиров произвела за считанные минутки ⏰ и сразу -хлоп, и закрылась 🚪 А потом и говорит: "Да мы вас искали по всему аэропорту, с ног сбились...👣, но теперь ничем помочь не можем 🙆🏼‍♂️" Ага 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – эмоционально поделилась Юлия Меньшова.

Артистка очень расстроилась, так как летела на гастроли. К счастью, вечером был еще один рейс. У Юлии Меньшовой появился шанс успеть на спектакль вовремя.

Знаменитости пришлось ждать пять часов. "Уезжать домой смысла нет, так что пока исследуем достопримечательности аэропорта. И возможности "Инстаграм". А также ищем ресурсы терпения, смирения, понимания и прочий дзен 🧘🏼‍♀️", – отметила актриса.

После этого в "Сторис" Юлия Меньшова опубликовала видео, на котором изучает капсульный отель. Звезда забралась в спальную ячейку и рассказала о своих ощущениях. "Как в фильме "Пятый элемент". Ширина: метр двадцать. Длина: два, десять, что хочешь делай", – отметила знаменитость.