Рыжий из "Иванушек" оставил имущество жене-изменнице и укатил с друзьями

В сентябре 2019 года вокалист развелся с женой Марией. По словам Андрея, расставание стало их общим решением. "Запарились просто, 16 лет вместе. Маша молодая, красивая, я достаточно популярный, любящий внимание женщин. В общем, накопилось", – сказал Григорьев-Апполонов.
По словам рыжего из "Иванушек", он оставил экс-супруге квартиру, в которой они жили вместе, и машину. Отметим, что апартаменты, которые после развода достались Марии, стоят около 40 миллионов рублей.
Солист группы "Иванушки International" пока перебрался в Сочи, там у артиста тоже есть жилье. Андрей хотел сдавать недвижимость, однако она ему пригодилась. Сейчас Григорьев-Апполонов привыкает к статусу холостяка.
"Этот месяц провел с друзьями в Сочи. Без секса абсолютно, никто не подходил, никто не нравился. Я вообще не пил в Сочи, много гулял, прямо отдыхал", – рассказал артист.
Андрей Григорьев-Апполонов признался, что к новым отношениям пока не готов. Между тем за свою бывшую жену, которая нашла новую любовь еще до развода, Андрей только рад. У артиста еще есть чувства к Марии, но они скорее родственные, сообщает Vokrug.tv.
Напомним, по сообщениям СМИ, брак Андрея Григорьева-Апполонова распался из-за влюбленности его жены. Еще в замужестве она закрутила роман с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
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