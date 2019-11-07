"Выпивши пендаля давал": битой Тарасовым Бузовой отказались верить

Заявление Ольги Бузовой о том, что она сталкивалась с домашним насилием в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, некоторым показалось неправдивым. По мнению шоумена Рустама Солнцева, поющая телеведущая таким образом себя пиарит.

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