"Выпивши пендаля давал": битой Тарасовым Бузовой отказались верить

Рустаму не хватило доказательств. Солнцев полагает, что Бузова либо врет, либо преувеличивает.
Если бы в семье футболиста и телеведущей было реальное рукоприкладство, то об этом быстро бы стало известно. Более того, по мнению шоумена, Ольга не из тех людей, которые стали бы замалчивать ситуацию.
"Если Тарасов все-таки ее бил, то это были какие-нибудь затрещины. Ну… Вы на него посмотрите! Понятно, что у него лицо недоумка, как, собственно, и у нее тоже. Ну и как? Они там дрались что ли? Может выпивши приходил, пендаля ей давал. Полетала чуть-чуть по квартире, ну что-то такое", – сказал Рустам на своем ютуб-канале.
Солнцев считает, что теледива из-за своего признания выглядит "по-дебильному", ведь сама является ведущей и лицом скандального телепроекта "Дом-2". Это шоу буквально пропитано насилием. В Сети можно найти множество кадров, на которых жители телестройки наминают друг другу бока.
Ольга Бузова могла использовать тему домашнего насилия для привлечения внимания к собственной персоне, считает он. "Она могла просто соврать. Им рассказывать уже нечего: ей и ее так называемой команде "Замечательные армяне" – КВН-команда. И они придумывают", – высказался Рустам Солнцев.
Шоумен добавил, что развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова случился из-за банальных измен. По словам Рустама Солнцева, телеведущая и футболист были обоюдно друг другу неверны, и, когда это "вылезло", брак рухнул.
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