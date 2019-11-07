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Шоу-бизнес

"Выпивши пендаля давал": битой Тарасовым Бузовой отказались верить

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Рустам Солнцев

Рустам Солнцев блогер

 Тележурналист, шоумен, PR-специалист. Автор еженедельной рубрики "Добрый тролль" на "Дни.ру".
Заявление Ольги Бузовой о том, что она сталкивалась с домашним насилием в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, некоторым показалось неправдивым. По мнению шоумена Рустама Солнцева, поющая телеведущая таким образом себя пиарит. 
прочитано 716 раз

Рустаму не хватило доказательств. Солнцев полагает, что Бузова либо врет, либо преувеличивает.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

Если бы в семье футболиста и телеведущей было реальное рукоприкладство, то об этом быстро бы стало известно. Более того, по мнению шоумена, Ольга не из тех людей, которые стали бы замалчивать ситуацию.

"Если Тарасов все-таки ее бил, то это были какие-нибудь затрещины. Ну… Вы на него посмотрите! Понятно, что у него лицо недоумка, как, собственно, и у нее тоже. Ну и как? Они там дрались что ли? Может выпивши приходил, пендаля ей давал. Полетала чуть-чуть по квартире, ну что-то такое", – сказал Рустам на своем ютуб-канале.

Солнцев считает, что теледива из-за своего признания выглядит "по-дебильному", ведь сама является ведущей и лицом скандального телепроекта "Дом-2". Это шоу буквально пропитано насилием. В Сети можно найти множество кадров, на которых жители телестройки наминают друг другу бока.

Ольга Бузова могла использовать тему домашнего насилия для привлечения внимания к собственной персоне, считает он. "Она могла просто соврать. Им рассказывать уже нечего: ей и ее так называемой команде "Замечательные армяне" – КВН-команда. И они придумывают", – высказался Рустам Солнцев.

Шоумен добавил, что развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова случился из-за банальных измен. По словам Рустама Солнцева, телеведущая и футболист были обоюдно друг другу неверны, и, когда это "вылезло", брак рухнул.

7 ноября 2019, 17:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Источник ВЕРСИЯ информагентство от 6 ноября 2019
"Комиссаров ,Тарасов,Бузова Ольга страдала от домашнего насилия из за собственных измен"Бузова и сейчас непредсказуемая Вначале знакомит родителей с Дави и это должно быть, серьезным шагом, НО не для Бузовой ,после этого события она встречается с Гриценко в отеле с бассейном, где обнимаются и целуются, все фото Бузова выкладывает на общее обозрение Как можно все это понимать?? Бузова открыта для всех Понятно,что она получала от мужа и есть за что Согласна с тем, что написал Солнцев Тем более молчать три года Бузова не будет и правда писать больше нечего
Гость
Ответить
Солнцев - олигофрен, ты на свою рожу посмотри! Чучело, проворовавшееся.
1

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