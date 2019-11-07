"Ударил ногой в живот": Богдана Титомира обвинили в жестоком избиении

Актриса Ангелина Дорошенкова, прославившаяся благодаря фильмам для взрослых, обвинила поп-исполнителя Богдана Титомира в избиении. По словам девушки, это произошло на вечеринке у общих друзей.
Дорошенкова подошла к артисту, чтобы поздороваться, однако тот повел себя неадекватно: оскорбил и попытался порвать на ней майку. Когда актриса вышла в коридор, Титомир последовал за ней и набросился с кулаками.
"Начал сильно бить по лицу, по голове. Я закрывалась как могла. Потом он ударил ногой в живот, после чего я выбежала на улицу", – рассказала пострадавшая Super. Девушка пока не обращалась в полицию. Певец не прокомментировал случившееся.
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