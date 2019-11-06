Краско встретился с незаконнорожденной дочерью и получил от ворот поворот

Актер Иван Иванович Краско долгие годы скрывал, что помимо пятерых появившихся в браке детей у него есть незаконнорожденная дочь Марина. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" знаменитость впервые за много лет увидела наследницу.

Марина Янц-Краско живет в Калифорнии. Дочь артиста уехала в США по программе студенческого обмена, там и осталась. Муж наследницы знаменитости имеет свой бизнес по продажам корма для животных. Пара не бедствует – имеет загородный дом, бассейн и даже раритетный кадиллак.

Не так давно Иван Иванович отпраздновал свой 89-й день рождения. Ведущий шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов решил сделать артисту подарок: помирить его с незаконнорожденной дочерью. Конфликт артиста и наследницы произошел несколько лет назад.

"Папа писал автобиографию. В главе про детей он даже не упомянул мое имя. Из-за этого у меня зародилась серьезная обида на него. Я перестала с ним общаться. Отец тоже не искал со мной встреч", – рассказала Марина в эфире ток-шоу "Прямой эфир".

Сейчас Янц-Краско готова простить родителю былые обиды: артист публично попросил прощения за автобиографию, которая ее так ранила. Иван Иванович признал неправоту.

"У меня очень интересная жизнь, я считаю. Потому что у моей мамы я одна, а у папы я одна из многих. И, конечно, хотелось, чтобы твое 90-летие мы отпраздновали в полном составе. Со всеми твоими детьми, некоторых из которых я не знаю, к сожалению", – сказала Марина в эфире ток-шоу.

Отметим, что у Ивана Краско есть еще одна дочь Галина. Первенцу артиста сейчас 62 года. Женщина не хочет видеть родителя. Со слов актера, она даже поменяла отчество.

Вместе со съемочной группой "Прямой эфир" Иван Иванович отправился в деревню, где живет Галина. Артист хотел помириться с наследницей.

Знаменитость ожидал холодный прием. Актер получил от ворот поворот. Галина к отцу выходить отказалось.

"В детстве он бросил их и ушел к другой женщине. Она его не знает. Она с ним не росла. Залетный. Прилетит и улетит", – заступился за женщину кто-то из ее родственников.

В студии программы "Прямой эфир" Краско попытался оправдаться. "Ушел я из этой семьи, потому что мне было заявлено: "Или мы или театр". Я не мог пожертвовать тем, что я чувствовал целью своей жизни", – заявил артист, но потом отметил, что надеется наладить общение с Галиной к своему 90-летию.