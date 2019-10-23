"Должно быть стыдно": бывшая жена Краско живет с двумя женщинами

Бывшая жена Ивана Краско дала откровенное интервью. Наталья рассказала о том, как живет после развода с легендарным артистом.

Год назад Наталья и Иван Краско оформили развод. И не только разница в возрасте в 60 лет стала его причиной. Говорят, артист мечтал, что молодая супруга подарит ему дочь. В свою очередь та хотела, чтобы муж создал условия, чтобы она могла родить и воспитать ребенка. Однако этого так и не произошло.

Расставшись, они сохранили добрые отношения. "Можем просто так увидеться, потому что хорошо разошлись. Наверное, это можно назвать дружбой. Иногда он мне помогает. Редко, но бывает", – рассказала Наталья.

"В основном я предлагаю встретиться, потому что он не может взять и позвонить мне из-за проблем со зрением. Иногда спрашивает, почему так долго не появлялась. Когда я с ним была, он мог звонить куда угодно – просил меня набирать. Сейчас просить некого", – пояснила Краско.

После развода Наталья не сидела без дела. Она решила поступить на факультет журналистики и даже пришла на вступительные экзамены, но передумала. Затем пробовала баллотироваться в депутаты, однако успеха не добилась. Что касается личной жизни, то девушка все еще одинока.

Краско снимает комнату в центре Санкт-Петербурга. "В квартире еще две девушки, мы все прекрасно общаемся. Стараюсь не жалеть себя, не задумываться о том, что чувствую. Просыпаюсь, смотрю на число, куда-то иду, решаю вопросы. Я нужна людям. Стараюсь быть максимально готовой к тому, что от меня требуется, и не думать о том, какая я бедная и несчастная", – цитирует бывшую жену актера StarHit.

Ходят слухи, будто на отношениях Ивана и Натальи негативно отразилось участие в скандально известных телешоу. Говорят, эти съемки пошли во вред работе и репутации артиста, которого раньше называли умом и честью Петербурга. Наталья Краско в корне с этим не согласна.

"Я считаю, что те, кто так думает, – лицемеры! Им должно быть стыдно, что 90-летний старик вынужден зарабатывать на жизнь таким способом. У него нет опоры, нормальной работы, хотя он талантливый актер. В театре ему платят 40 тысяч! При этом он бесплатно помогает молодым режиссерам и начинающим артистам. Он как был умом и честью, так и остался. Просто у него такой заработок. А в плохом сериале сняться – это что? Только выработка там больше, а деньги меньше. Те, кто так говорит, ничего не достигли – только критикуют", – высказалась бывшая жена Ивана Краско.