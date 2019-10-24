Молоденькая экс-супруга Ивана Краско упала лицом в грязь

89-летний Иван Краско развелся с 28-летней Натальей Шевель год назад, но страсти продолжают кипеть. И в основном инициатива обсуждения распавшегося брака исходит от брошенной девушки.

Экс-жена актера заявила, что он ее никогда по-настоящему не любил. Девушке понадобилось много времени, чтобы осознать и принять этот факт. По ее мнению, артист всегда обожал лишь предыдущую супругу – Наталью Вяль.

"Он любил ее все это время. Женился на мне, чтобы показать, что еще кому-то интересен. Никогда не видела такого рвения развестись", – сообщила молодая актриса корреспонденту StarHit.

После развода с Шевель Краско тут же вернулся к бывшей возлюбленной. Теперь он с уверенностью заявляет, что по-настоящему счастлив.

"Все это наталкивает меня на вывод, что наш брак был с его стороны "мулькой". Я себя чувствую использованной", – призналась Наталья.

Девушка заверила, что старалась сохранить и развить отношения. "Все чувствовала я одна! Обидно, ведь невозможно так, чтобы с глаз долой – из сердца вон", – раздосадована начинающая артистка.

Впрочем, Краско до сих пор поддерживает дружеские отношения с молодой избранницей. По словам Шевель, они иногда встречаются, чтобы просто поговорить и узнать, как дела.