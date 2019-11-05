"Диеты и голодания": знаменитая певица сообщила о жутком диагнозе

Актриса и певица Анастасия Задорожная дала откровенное интервью журналистам. Девушка призналась, что некоторые факторы серьезно повлияли на ее здоровье.

Не секрет, что для того, чтобы сохранить стройность, знаменитости нередко прибегают ко всевозможным диетам и активно налегают на спорт. Анастасия призналась, что в свое время ее злоупотребление ограничениями в еде привели к жуткому диагнозу, который вполне мог стоить ей жизни.

"В юности в силу неопытности я прибегала к разного рода диетам. Но это не метод. Потому что, как известно, любая диета – это стресс: завтра похудел – послезавтра поправился на два размера. Многие часто прибегают к одной и той же методике похудения под названием "не жрать". Но это минус желудок и дальнейшие последствия", – рассказала Задорожная в интервью изданию WomanHit. По словам артистки, диеты – вещь опасная и коварная.

"Предостеречь от этого невозможно, просто можно на собственном примере об этом рассказывать. У меня был перитонит. Помимо того что причинами его возникновения были насыщенный график, регулярные недосыпы и отсутствие отдыха, так еще диеты и голодания", – призналась Анастасия.

Она также не обошла вниманием уколы красоты, которые по ее мнению могут скорее навредить внешности, чем украсить ее. Певица заметила, что для себя она предпочитает куда более щадящие средства, которые помогают ей сохранить молодость.

"Вколоть добровольно в лицо какую-то жидкость, в составе которой я не разбираюсь, – страшно. Я поражаюсь смелости многих девчонок и одновременно не понимаю, зачем так над собой издеваться. Это же больно! И сколько случаев с очень печальными последствиями! Лицо надо любить не после того, как смотришь на него в зеркало с готовым мейком, а перед сном и утром, когда оно требует к себе немного внимания и заботы. Поэтому я за щадящие маски, сыворотки, массажи, кремы и тоники", – подчеркнула Задорожная.