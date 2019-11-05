Имя Пугачевой всплыло в сенсационном деле об убийстве Киркорова

В Дагестане в суд во второй раз направили дело о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года. Один из обвиняемых – Хидирнеби Казуев – заявил, что убийство поп-короля "из ревности" заказал известный российский юморист и шоумен Максим Галкин.
После того как была озвучена новая версия, адвокат обвиняемого Исрафил Гададов снова попросил вызвать в суд Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Однако и на сей раз следствие отказалось внести их в список свидетелей, сообщает газета "Коммерсантъ".
Напомним, 13 марта стало известно, что Филипп Киркоров был целью покушения, которое готовилось в Махачкале. Взрыв должен был прогреметь на концерте поп-короля отечественной эстрады. После того как уроженец Дагестана согласился, ему дали задаток – миллион рублей, телефон и сим-карту.
На допросе готовивший покушение на бывшего мужа Пугачевой Казуев заявил следователям, что отказался от якобы предложенного Галкиным плана. Причина в том, что "могли пострадать много людей".
Максим Галкин не остался в стороне от сенсационного дела. В соцсети "Инстаграм" шоумен опубликовал заявление, в котором категорически опроверг свое участие в этом деле. Галкин предпочел оформить свои слова в юмористическом ключе. Он дал понять, что в связи с приходом весны у некоторых людей случается "обострение", и это приводит к таким новостям.
"У меня только одна просьба, уважаемые журналисты. Не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево", – заявил Максим Галкин. Алла Пугачева предпочла хранить молчание.
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