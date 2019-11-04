Заявившей об уходе Пугачевой обещали орден Зеленского

После нашумевшего концерта в Минске Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сказала, что не выйдет на сцену до восьмидесяти лет. Эксперты к этому заявлению отнеслись со скепсисом.

2 ноября Алла Пугачева выступила в Беларуси. Сольник артистки прошел при полном аншлаге. Послушать Аллу Пугачеву собралось свыше пятнадцати тысяч зрителей. Один из номеров Примадонны своим танцем украсила балерина Анастасия Волочкова.

В столице дружественного государства знаменитость решила выступить, потому что об этом ее попросили близкие люди. Алла Борисовна ранее признавалась, что очень любит Республику Беларусь. Предки артистки родом именно из этой страны. Также, по словам Аллы Пугачевой, там она познакомилась со своим пятым мужем – Максимом Галкиным.

Между тем после концерта в Минске звезда объявила, что следующие десять лет на сцене не появится. Артистка заявила, что выступления отнимают у нее много сил и здоровья.

На слова Аллы Пугачевой отреагировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник не верит, что Примадонна сдержит обещание.

"Знаете, я не против того, чтобы Пугачева вообще не заканчивала свои концерты и вовсе не делала никакую паузу между ними, но после того, как она заявила в апреле, что следующим ее появлением на сцене будет "Вечер романса" в 80 лет, было бы логично других концертов нигде десять лет не проводить. Однако вместо этого Алла Борисовна поехала в Минск, где снова сказала эту же фразу о 80-летии. Не исключаю того, что ей еще и в другой стране СНГ могут предложить провести концерт 70-летия. Удивлен тому, что ее концерт до сих пор не прошел в Киеве. Там бы тоже у нее был аншлаг и возможно даже Зеленский вручил бы ей орден сразу, а не как Лукашенко, который вместо себя прислал представителя с конфетами "Президент", – сказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".