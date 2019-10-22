Минск на ушах: приезд Пугачевой оказался важнее визита Путина

Официальная цена билетов на московский сольник Аллы Борисовны в апреле составляла от 3500 до 70 тысяч рублей. Но перекупщики скупили все в первые же дни и потом продавали с безумной накруткой – от 100 до 500 тысяч. Правда, как позже выяснили поклонники, вживую за такие деньги артистка пела далеко не все...
В Минске люди живут скромнее и, конечно, таких трат позволить себе не могут. Поэтому билеты на 15-тысячную арену стоят от 1900 до 9500 российский рублей. Вполне доступно желающим увидеть живую легенду! Поэтому многие россияне устремятся 2 ноября в Минск, поскольку в Москве пойти на концерт могли далеко не все. Поезда, которые в это время пойдут в Беларусь, проданы под завязку, в гостиницах свободное место найти тоже проблематично.
Сегодня Минск стоит на ушах – кажется, что город готовится к приезду Аллы Пугачевой серьезнее, чем к государственному визиту Владимира Путина. С президентом все понятно – там четко работают службы протокола, все идет по накатанной. Но как быть с главной певицей России?
Как говорят, в Беларусь она поедет за пару дней до концерта поездом – в личном вагоне с Белорусского вокзала. Вместе с ней – муж Максим Галкин, дети Лиза и Гарри, директор Елена Чупракова, стилист, визажист и прочая обслуга.
Ожидается, что жить Примадонна будет не в гостинице, а на одной из правительственных дач под Минском, чтобы отдохнуть от назойливой публики и прессы.
Алла Борисовна ограничивает себя в еде – во-первых, держит фигуру, во-вторых, диабет и болезни сердечно-сосудистой системы вынуждают быть внимательнее к рациону. Поэтому уже сегодня принимающая сторона продумывает меню – список разрешенных Пугачевой продуктов был отправлен заранее.
Интересно, что те, кто на концерт последней народной артистки СССР все-таки не попадет, смогут увидеть его... в кино! 31 октября от Владивостока до Москвы начинается прокат фильма-концерта, который был снят в Кремле.
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