Семчев заговорил после известия о тяжелом сердечном приступе
Фото: www.globallookpress.com
Совсем недавно Сеть взбудоражило известие о том, что актер Александр Семчев, похудевший на 100 килограммов, был экстренно госпитализирован с сердечным приступом. Журналисты связались с артистом, чтобы он лично прокомментировал информацию.
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