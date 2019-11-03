Бывший муж Лорак повеселился с дочьерью и ее няней в ресторане

41-летняя Ани Лорак уехала на гастроли, оставив восьмилетнюю Софию со своим бывшим мужем и ее отцом, 42-летним бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу.
Сейчас предприниматель живет в Турции. Дочь же после развода осталась с матерью, но периодически гостит у отца. Как правило, девочку всегда сопровождает няня Ирина.
Налчаджиоглу показал в своем Инстаграм, как они вместе с дочерью и ее няней развлекаются, пока Лорак работает на гастролях. Все трое вместе занимались изготовлением слайма. София показывала взрослым, как это делать правильно.
А потом отец и дочь вместе с няней отправились в ресторан, провели весело время в развлекательном центре, а потом побывали в торговом центре. Мурат подарил Софии огромную коробку с игрушками.
Сама Ани тем временем отрабатывает концерты в Казахстане. Фрагментами выступления она поделилась с поклонниками. Недавно Ани Лорак в кроп-топе без белья похвасталась стройной загорелой фигурой. Певица призналась, что ее дочь становилась свидетельницей скандалов с бывшим мужем.
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