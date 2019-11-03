"Все, больше не могу": 70-летнюю Пугачеву на концерте в Минске откачивали таблетками

На пике популярности стадионные концерты были для Примадонны обычным делом. Например, в 1984 году в московском "Олимпийском" она дала 20 аншлаговых сольников – больше не было ни у кого. Сегодня главная певица страны почти не выступает. Поэтому ее приезд в Минск – событие историческое. Корреспондент "Дни.ру" стал его свидетелем.

Алла Пугачева не выступала в Минске 10 лет. Но причин дать концерт именно в Беларуси у нее оказалось достаточно. "Здесь похоронены мои родные, отсюда вышел мой дед и отец, и я всегда эту страну родной", – призналась в начале концерта Примадонна. С Беларусью она связана не только корнями, но и благодарна ей за главную, наверное, в жизни встречу – со своим пятым мужем Максимом Галкиным она познакомилась в Витебске.

Супруг, правда, поддержать Пугачеву в Минск не поехал, но наверняка следил за происходящим в переполненной 15-тысячной "Минск-Арены" через социальные сети. Благо, недостатка в трансляциях не было – тут, кажется, была вся Москва. На день концерта в Минске оказались забиты под завязку все гостиницы, а купить билет на поезд или самолет казалось сродни чуду.

И резон ехать из Первопрестольной был. Хотя бы даже потому, что самый дорогой билет в партер "Минск-Арены" стоил всего 300 белорусских рублей. Это меньше 10 тысяч "деревянных", тогда как в Москве на эту же программу в апреле официальная цена первого ряда составляла 70 тысяч, продавали же спекулянты потом и по 300, и даже по 500 тысяч.

Вторая причина – посетить теперь уже точно последний концерт Пугачевой с юбилейной программой "P.S." "Этот концерт совершенно непредвиден мною. Раз пригласили, думаю: приду, а больше никуда. Все, теперь ждите. Теперь, если и выступлю, то только в 80", – заверила последняя народная артистка Советского Союза со сцены в Минске.

Представленная в столице Беларуси программа изначально ставилась как бенефис Пугачевой по случаю 70-летию, потому для гастролей не планировалась. "А вы представьте, что у меня сегодня день рождения (был 15 апреля – Прим. ред.) и пожелайте мне: "Аллочка, пой!", – обратилась артистка к залу.

Но за прошедшие после московского концерта полгода это сольник, как хорошее вино, созрел, стал лучше. Стало больше "живого" звука, появление специальной гостьи вечера Анастасии Волочковой было доведено до совершенства и хорошо срежиссировано. Балерина не ожидала, что певица пригласит ее и в Минск. Но Алла Борисовна решила, что без фирменного шпагата Насти номер на сатирическую песню про нравы в шоу-бизнесе "Счастье напоказ" просто немыслим. Примадонна, кстати, глядя на легкость и грациозностью танцовщицы, даже сама попыталась поднять ногу для вертикального шпагата!..

Это она, конечно, зря. В финале концерта зал долго не расходится и все требовал любимцу "на бис". Артистка же из-за кулис севшим голосом объявила: "Спасибо вам, дорогие мои, но я больше не могу. Я уже лежу на диванчике, выпила таблеточку". То ли сердце прихватило, то ли ноги устали – Пугачева ведь плясала даже "цыганочку"! – бог ведает.

Все ждали, что на сцену выйдет Александр Лукашенко, но дела внешнеполитические вынудили его быть в этот день в Эмиратах. Поэтому и Орден Дружбы Народов, указ о награждении которым Пугачевой президент республики Беларусь подписал в сентябре, в этот вечер звезде не вручили. Мол, позже отдадут в посольстве. Пока же вместо высокой награды пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт подарила российской звезде уникальные конфеты. Мол, такие преподносят только первым лицам. Пугачева призналась, что хотя и не ест сладкое (и диабет, и диета), но эти конфеты попробует непременно. Они будут напоминать ей о том приеме, который устроили ей благодарные беларусы. А певица снова искупалась в народной любви. Она достойна.