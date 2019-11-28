Что стало с внучкой-сиротой после смерти Александры Назаровой

Прошло несколько месяцев со дня смерти популярной актрисы Александры Назаровой. Ее десятилетняя внучка Саша осталась совсем одна. Как живет девочка после смерти бабушки, узнали журналисты.

Александра Назарова воспитывала внучку одна. Отец девочки, сын актрисы Дмитрий умер при загадочных обстоятельствах, когда та была совсем крохой, о матери достоверно ничего не известно. После смерти Александры Назаровой опекунами десятилетней Саши стали сестра второго мужа артистки Александра Михайлова с племянницей Надеждой.

О том, что стало с девочкой после смерти любимой бабушки, рассказала коллега и подруга Александры Назаровой Наталья Потапова. У Саши все хорошо, она ходит в школу, с учебой проблем нет. Однако, вероятно, скоро ее жизнь круто изменится.

"Скоро должен решиться вопрос о зачислении девочки в пансион при Министерстве обороны, там она продолжит образование. Не подумайте, это не какой-то интернат, чтобы избавиться от ребенка. Наоборот, учреждение занимается полным обеспечением детей, Сашенька будет воспитываться вместе с другими девочками", – цитирует Потапову StarHit.

Она уточнила, что внучка Назаровой не обязательно свяжет судьбу с военной профессией: "Там много разных направлений. Например, Сашка талантлива в рисовании..." Говорят, опекунам понравилось, что в учебном заведении уделяется особое внимание дисциплине. По всей видимости, у девочки с этим проблемы.

"У Сашеньки переходный возраст. За ней нужен глаз да глаз! Огромное спасибо Сереже Никоненко, который устраивает внучку Александры Ивановны в пансион. Он обратился лично к Сергею Шойгу – тот помог. Саша уже была на собеседовании, ждем результатов. Думаю, ее покойная бабушка одобрила бы такие перемены!" – отметила приятельница артистки.

Напомним, что Александра Назарова тяжело болела и с июля находилась в больнице. Врачи сделали 79-летней актрисе трахеотомию, однако стали отказывать другие органы. Артистка скончалась в реанимации. Причиной смерти была названа полиорганная недостаточность.