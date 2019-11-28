Что стало с внучкой-сиротой после смерти Александры Назаровой

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Четверг 28 ноября
Лента новостей
11:21
Главу Минздрава Ростовской области задержали сотрудники ФСБ
10:52
Как завоевать мужчину-Водолея
10:52
Врач посоветовал пациентке съездить к мощам для исцеления
10:37
Лыжные гонки и концерт DJ Smash: в Дмитрове пройдет фестиваль "Спорт! Снег! Смех!"
10:37
Надежда Савченко обматерила журналиста
10:31
Названа безопасная доля алкоголя для обоих полов
10:04
Двое погибших: на пивоварне в Пятигорске прогремел взрыв
09:41
Стало известно имя обладателя "Золотого мяча"
09:27
"Кто-то лает, вякает": Дзюба дал достойный ответ обматерившим его фанатам (видео)
09:26
На Украине признали собственные корабли консервными банками
09:21
Не дождалась операции: в России умерла годовалая пациентка Каабака
06:40
Достойная смена: Зеленский побил антирекорд Порошенко
02:31
"Она живой человек": затравленную Ротару пожалели в России
00:08
Вскрылись данные о беременности Маркл
22:01
"Ну не надо этот хвост": Волочкову умоляют выкинуть искусственные волосы
21:50
"Наша новая суррогатная мать": сбежавший от Цымбалюк-Романовской Шаляпин сделал заявление
21:46
Соскучилась по славе: появившейся из небытия Ветлицкой вынесли жесткий вердикт
21:33
Объявлены сенсационные итоги встречи Путина и Зеленского
21:31
В Москве уличенная в интимной переписке в мужчиной школьница найдена мертвой
21:29
"Как вы достали": возлюбленную Тимати поймали на бесстыдном вранье
21:26
Представители всех фракций МГД поддержали бюджет Москвы
21:06
В Москве водитель такси врезался в остановку и скрылся с места ДТП
20:58
"Себе на уме": раскрыто истинное лицо Меланьи Трамп
20:56
Кого из звезд шоу-бизнеса ждали на гей-шабаше Собчак
20:47
В Ноябрьске живодер таскал своего пса привязанным к движущемуся авто
20:28
Застрявший в туалете сын Сафронова взорвался после подлых насмешек
20:19
Собчак показала главную комнату своего роскошного гнездышка с Богомоловым
20:14
Москвичка рассказала о новом виде мошенничества в столичных кальянных
19:43
"Взгляд любящих людей": Кожевникова похвасталась семейной идиллией
19:16
Украинские гинекологи продавали видео осмотров пациенток сайтам для взрослых
19:16
Директор Аллегровой перешел на хамство после скандала с отменой концертов
18:37
Опытный в постельных эпизодах сын Табакова высказался о травле Асмус
18:27
Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев решают транспортные проблемы Москвы
17:51
Володин: Важно создать условия для развития регионов
17:19
"Стильные и ухоженные!": Бородина вывела в свет свою мать
17:02
Сорвавшаяся после диеты Гузеева жестко прошлась по Харламову
17:00
Бузова встретилась лицом к лицу с сестрой после гнусной ссоры
16:39
Совести нет: под Москвой пенсионерку усадили на пол в общественном транспорте
16:39
Кофе признали спасением от страшной болезни
16:24
"Не собираюсь встречаться с ребенком и его матерью": Казаченко плюнул в родившую от него фанатку
16:20
Похоронившая мужа Алла Сигалова рассказала о романе с женатым артистом
16:13
Муцениеце с большим животом сняли в секс-шопе
16:08
Сделано громкое заявление об импичменте Трампа
15:59
Шнурова пригласили на предприятие "Росатома"
15:35
Взял себя в руки: Дмитрий Харатьян резко помолодел
15:34
Обворожительная Боня с размахом отметила юбилей
15:33
В Тюмени на маленькую девочку набросился извращенец
15:32
"Я тебя тоже": бывшая жена Аршавина призналась в чувствах новому любовнику
15:24
5 симптомов мужской любви
15:22
Кончаловский впервые за долгое время высказался о дочери после случившейся трагедии
15:18
Под Москвой молодой парень покончил с собой в прямом эфире
15:06
"Ее проблемы!": Шаляпин рассказал о ревности Цымбалюк-Романовской
15:03
"Гастарбайтер с Украины": Дана Борисова представила мужа наркомана
15:03
Алексей Ягудин снова выступил в роли шута
15:01
"Я не собираюсь умирать": сын Сафронова без трусов царапал дверь туалета и страшно выл
15:00
Могут взорвать: Крымскому мосту угрожает серьезная опасность
14:56
"Нездешняя": роскошная Литвинова вызвала благоговение
14:47
Пугачева без макияжа напугала народ
14:43
Освистали: невежественная Собчак крупно опозорилась перед геями
14:29
В Уфе рабочему зажало руку в дробилке
14:26
"Я сейчас нужна сыновьям": Кожевникова боится за здоровье детей
14:23
Загадочная Брежнева спровоцировала слухи о беременности
14:21
Замужняя Жасмин ублажила в постели сразу двух сексуальных жеребцов (видео)
14:20
Путин лично простился с умершей от рака Вербицкой
14:15
Лукашенко ответил Путину черной неблагодарностью
14:06
В подмосковном парке на детской площадке обнаружили труп
13:56
"Бесстыдство!": Мазаев возмущен издевательством над перенесшим инсульт Носковым
13:56
"Вот обидно": затравленная Ротару отреагировала на шумиху из-за приезда в Россию
13:53
Как справиться с детской ревностью
13:49
"Это просто ужасно": Гагарина шокировала народ отсутствием вкуса
13:45
"Седина в голову, бес в ребро": голую Орлову забросали камнями
13:40
Стало известно о крахе грандиозного проекта Тимати
13:33
Дерипаску лишат гражданства Кипра
13:18
Зеленского публично унизили на Украине
13:13
"Какой размах!": Нетребко утерла нос Волочковой
13:12
"Как назло": маленький сын расстроил Решетову
13:09
Варум откровенно о семье с Агутиным: Нет счастья – нет смысла
12:46
Обколотого до черноты Шаляпина сняли в центре города
12:44
В Новгороде мужчину избили до смерти из-за вшей
12:27
Мокрая и голая: британская Кардашьян выставила напоказ сочную грудь
12:17
"Праздник просто": москвичи поговорили с Собяниным и Воробьевым о МЦД
12:15
Компания Руслана Байсарова завершает строительство тоннеля на БАМе
11:59
Известный певец раскрыл тайну брака Милявской и Иванова
11:53
Житель Ижевска пытался продать секретные данные иностранным спецслужбам
11:52
Туктамышева поразила россиян новым трюком (видео)
11:49
Мороз поймали на попытке вернуть Богомолова
11:46
О чем думает Рунет: главные темы Russian Internet Week 2019
11:45
Устроившего цирк Порошенко прижали к ногтю
11:34
"Костюм попугая": Рудковскую смешали с грязью из-за нелепого образа
11:29
В Москве состоялось открытие FriendsFest
11:25
Мать без спроса не может навещать "зазвездившегося" Билана
11:17
Как завоевать мужчину-Козерога
11:17
Безработного петербуржца обокрали почти на 5 миллионов рублей
11:16
"Ложь и провокация": Украина подбила еще три страны на скандальную выходку
11:01
Медики сообщили о пользе регулярного голодания
10:57
Показавшая фото любимого мужчины Толкалина вызвала фурор
10:57
"Я не знал, что делать": Пресняков о причине ухода из дома
10:45
Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали из "Гоголь-центра"
10:34
"Мистика": найдены новые следы в истории перевала Дятлова
10:26
Россияне пришли в экстаз от полуголой Малиновской
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Компания Руслана Байсарова завершает строительство тоннеля на БАМе
Как справиться с детской ревностью
Россию хотят отстранить от Олимпиады
"Не первой свежести": нарядившаяся Волочкова опростоволосилась перед россиянами
Юлия Савичева об уходе от мужа: Я некрасиво себя повела
Синоптики сообщили москвичам о долгожданном потеплении
Шоу-бизнес

Что стало с внучкой-сиротой после смерти Александры Назаровой

Александра Назарова. Фото: www.globallookpress.com
Прошло несколько месяцев со дня смерти популярной актрисы Александры Назаровой. Ее десятилетняя внучка Саша осталась совсем одна. Как живет девочка после смерти бабушки, узнали журналисты.
прочитано 5526 раз

Александра Назарова воспитывала внучку одна. Отец девочки, сын актрисы Дмитрий умер при загадочных обстоятельствах, когда та была совсем крохой, о матери достоверно ничего не известно. После смерти Александры Назаровой опекунами десятилетней Саши стали сестра второго мужа артистки Александра Михайлова с племянницей Надеждой.

ПО ТЕМЕ

Что сказала перед смертью обессилевшая Александра Назарова

"Чтобы никаких контактов не было": внучку Назаровой лишили матери

О том, что стало с девочкой после смерти любимой бабушки, рассказала коллега и подруга Александры Назаровой Наталья Потапова. У Саши все хорошо, она ходит в школу, с учебой проблем нет. Однако, вероятно, скоро ее жизнь круто изменится.

"Скоро должен решиться вопрос о зачислении девочки в пансион при Министерстве обороны, там она продолжит образование. Не подумайте, это не какой-то интернат, чтобы избавиться от ребенка. Наоборот, учреждение занимается полным обеспечением детей, Сашенька будет воспитываться вместе с другими девочками", – цитирует Потапову StarHit.

Она уточнила, что внучка Назаровой не обязательно свяжет судьбу с военной профессией: "Там много разных направлений. Например, Сашка талантлива в рисовании..." Говорят, опекунам понравилось, что в учебном заведении уделяется особое внимание дисциплине. По всей видимости, у девочки с этим проблемы.

"У Сашеньки переходный возраст. За ней нужен глаз да глаз! Огромное спасибо Сереже Никоненко, который устраивает внучку Александры Ивановны в пансион. Он обратился лично к Сергею Шойгу – тот помог. Саша уже была на собеседовании, ждем результатов. Думаю, ее покойная бабушка одобрила бы такие перемены!" – отметила приятельница артистки.

Напомним, что Александра Назарова тяжело болела и с июля находилась в больнице. Врачи сделали 79-летней актрисе трахеотомию, однако стали отказывать другие органы. Артистка скончалась в реанимации. Причиной смерти была названа полиорганная недостаточность.

Автор: 28 ноября 2019, 10:28

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Объявлены сенсационные итоги встречи Путина и Зеленского
Сделано громкое заявление об импичменте Трампа
Зеленского поймали за руку на махинациях с унитазами
"Придется уничтожить": Украина получила грозное предупреждение из России

Шоу-бизнес

"И жил грешно, и умер смешно": Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
"Еще не сдохла": новые подробности о состоянии облысевшей жены Солнцева
Что стало с внучкой-сиротой после смерти Александры Назаровой
Крупные суммы: какие алименты на детей получает Барановская

Проишествия

Ампутировали руки: подробности жуткого ДТП с россиянами в Доминикане
Запад попался на наглой лжи о Сирии
Последствия страшного стихийного бедствия попали на видео
Известная рок-певица и ее мать: раскрыты личности умерших в московской квартире женщин

Lifestyle

Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

"Я не знал, что делать": Пресняков о причине ухода из дома

Певец предпочел деньги
Шоу-бизнес

"Господи!": Асмус попала в беду на съемках

Инцидент сняли на видео
Шоу-бизнес

Близкие отказались прийти к сраженному инсультом Николаю Носкову

Продюсер назвал причины этого непонятными
Политика

"Ложь и провокация": Украина подбила еще три страны на скандальную выходку

В России оценили требование дипломатов

Гороскоп

Как завоевать мужчину-Водолея
Как завоевать мужчину-Козерога
Гороскоп на декабрь
Как завоевать мужчину-Стрельца

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева поразила россиян новым трюком (видео)
"Уже не нужно называть скотов скотами": Уткин жестко высказался после скандала с допингом
Россию хотят отстранить от Олимпиады
"Они запрыгают": Авербух дал шанс списанным со счетов Загитовой и Медведевой

Регионы

Такого еще не было: у Крымского моста произошло поразительное событие
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru