Что стало с внучкой-сиротой после смерти Александры Назаровой

Александра Назарова воспитывала внучку одна. Отец девочки, сын актрисы Дмитрий умер при загадочных обстоятельствах, когда та была совсем крохой, о матери достоверно ничего не известно. После смерти Александры Назаровой опекунами десятилетней Саши стали сестра второго мужа артистки Александра Михайлова с племянницей Надеждой.
О том, что стало с девочкой после смерти любимой бабушки, рассказала коллега и подруга Александры Назаровой Наталья Потапова. У Саши все хорошо, она ходит в школу, с учебой проблем нет. Однако, вероятно, скоро ее жизнь круто изменится.
"Скоро должен решиться вопрос о зачислении девочки в пансион при Министерстве обороны, там она продолжит образование. Не подумайте, это не какой-то интернат, чтобы избавиться от ребенка. Наоборот, учреждение занимается полным обеспечением детей, Сашенька будет воспитываться вместе с другими девочками", – цитирует Потапову StarHit.
Она уточнила, что внучка Назаровой не обязательно свяжет судьбу с военной профессией: "Там много разных направлений. Например, Сашка талантлива в рисовании..." Говорят, опекунам понравилось, что в учебном заведении уделяется особое внимание дисциплине. По всей видимости, у девочки с этим проблемы.
"У Сашеньки переходный возраст. За ней нужен глаз да глаз! Огромное спасибо Сереже Никоненко, который устраивает внучку Александры Ивановны в пансион. Он обратился лично к Сергею Шойгу – тот помог. Саша уже была на собеседовании, ждем результатов. Думаю, ее покойная бабушка одобрила бы такие перемены!" – отметила приятельница артистки.
Напомним, что Александра Назарова тяжело болела и с июля находилась в больнице. Врачи сделали 79-летней актрисе трахеотомию, однако стали отказывать другие органы. Артистка скончалась в реанимации. Причиной смерти была названа полиорганная недостаточность.
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