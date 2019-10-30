Известный спортсмен признался в романе с Анной Седоковой

Однако никаких подтверждений со стороны спортсмена не было. И вот наконец он опубликовал фото с артисткой, доказывающее существование любовных отношений между ними.
На снимке, который Янис опубликовал в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта, он запечатлен с Анной. Мужчина крепко сжимает в объятиях облаченную в желтый спортивный костюм исполнительницу. Дополнило фото огромное ярко-красное сердце, которое Тимма поставил в правом верхнем углу. Оказалось, баскетболист довольно скуп на выражение эмоций.
Незадолго до этого Седокова выкладывала кадр с избранником на своей странице в социальной сети. Она оказалась менее стеснительной и публично призналась спортсмену в любви.
Напомним, впервые об их романе заговорили в августе текущего года. Папарацци застукали звездную пару во время отдыха в Турции. Анна и Янис долгое время опровергали домыслы о зародившихся отношениях. Но скрывать чувства и дальше они, увы, не смогли. Поэтому вскоре Седокова подтвердила, что действительно встречается с женатым баскетболистом.
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