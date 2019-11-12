Седокова в шоке после нападения буйного алкоголика на дочь

Анна Седокова, оказывается, не только талантливая артистка, но и героиня. Знаменитости пришлось провести всю ночь с ребенком, защищая его от буйного алкоголика.

Певица находилась в Сочи во время гастрольного тура вместе со съемочной группой. Вечером ничто не предвещало беды, однако посреди ночи они услышали дикие вопли и шум. Как оказалось, отец ребенка сильно злоупотребил алкоголем и допился до белой горячки.

Мужчина бегал по всей гостинице со страшным криками и пугал персонал отеля. Конечно, реакция не заставила себя долго ждать, и через какое-то время прибывшие полицейские скрутили дебошира. Отца маленькой девочки увезли в отделение, а вот ребенок остался в холле гостиницы совсем один. Незнакомое место, незнакомые люди. Неудивительно, что малютка страшно перепугалась.

Седокова не смогла пройти мимо чужой беды. Увидев посреди отеля шокированного ребенка, она предложила девочке переночевать в своем номере. Анна воспитывает троих детей и прекрасно понимает, что малютку ни в коем случае нельзя бросать на произвол судьбы.

Как рассказала певица во время записи ютуб-программы "Бар в большом городе", всю ночь ей пришлось успокаивать ребенка. Они смотрели по телевизору мультфильмы, а с утра девочку забрала сожительница неугомонного мужчины.

"Я ее забрала, мы все переживали за нее жутко. И утром пришла женщина этого человека, начала говорить, что он потерял много денег, стал банкротом... Мне кажется, очень важно быть добрым человеком. Это самое важное", – подытожила Анна в разговоре с журналистами.